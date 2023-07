Aeroporto, la navetta senza pace

Bologna, 9 luglio 2023 – Sono un utente che utilizza frequentemente l'aeroporto Marconi. Fino all'attivazione del Marconi express il bus urbano aveva svolto il suo lavoro in maniera decente, da quando il treno è l'unico modo ‘pubblico’ per raggiungere l'aeroporto le cose non filano lisce. Il treno è poco capiente e non è raro dover sgomitare per poter entrare nelle due minuscole carrozze. Poi il mio nuovo bancomat ha smesso di funzionare. La banca dice che è un problema legato al pos dei tornelli. L'ente gestore ipotizza anche l'insolvenza della carta. Quindi danno la colpa a me.

Gianluca Avanzato

Risponde Beppe Boni

Il People mover, o Marconi Express, è un’ottima idea che allinea Bologna alle principali città europee dove i collegamenti con l'aeroporto sono rapidi ed efficienti. Peccato che la buona idea bolognese talvolta faccia due passi avanti e uno indietro. Il People mover è stato progettato in modo sbagliato e con una capienza insufficiente, come del resto rilevano molti cittadini e molti lettori di questa rubrica. Come si fa a concepire navette che portano solo 50 persone per volta in un aeroporto che ogni anno registra milioni di passeggeri con un trend in crescita? Chi ha realizzato il progetto del Marconi Express forse vive sulla luna e la politica che lo ha avallato, anziché pensare in grande e allo sviluppo futuro della città, non ha visto più lontano del proprio naso. I numeri dell'aeroporto Marconi sono da record, ma anche le lamentele dei viaggiatori fra People mover, scarsità di posti a sedere all'interno per le attese, lentezza delle operazioni, sono da primi posti in classifica. Il People mover poi continuamente registra interruzioni del servizio (negli ultimi sei mesi va meglio) per rotture, anomalie, guasti, problemi tecnici e controlli. L'anno scorso in luglio, nel pieno delle vacanze, ci furono quattro interruzioni. Quattro mesi fa si è aggiunto un contrasto fra Comune di Bologna e società di gestione sugli extra profitti dopo che la navetta ha cominciato a registrare utili consistenti: diverse decine di migliaia di euro di differenza tra le stime di Palazzo d’Accursio e Marconi Express, che si è detta pronta anche a non pagare senza il saldo degli aiuti fissati per 2021. Per la navetta stazione - aeroporto non c'è mai pace.

