Aeroporto, sono partiti i lavori di ristrutturazione

Bologna, 4 agosto 2023 – Mi chiedo, potrebbe valer la pena di fare un secondo aeroporto a Bologna per le merci o linee diverse… o per casi di super traffico o di emergenze, nella zona dell’interporto. Un'area dove non ci siano abitazioni, così non darebbe fastidio per i rumori. Mentre lo scalo per i passeggeri rimarrebbe al Marconi ma con un orario dalle 22 alle 7, per cui di mattina non possa decollare nessuno, lasciando così ai cittadini del quartiere la possibilità di fare sonni tranquilli. Tutto ciò farebbe di Bologna un centro molto appetibile.

Alfonso Ropa

Risponde Beppe Boni

La costruzione di un secondo aeroporto a Bologna per alleggerire il traffico o di un nuovo scalo in alternativa all'attuale sono ipotesi lanciate più volte soprattutto dai comitati di cittadini all'area del Marconi. La società a partecipazione pubblica che gestisce il Marconi ha fatto capire in più occasioni che per ora non ci sono le condizioni economiche e logistiche per lanciare un progetto del genere. Si punta a ristrutturare e migliorare la struttura esistente. Un'idea per ammorbidire il traffico e quindi l'inquinamento acustico (di conseguenza le proteste), che costringe a una mobilitazione permanente gli abitanti del quartiere Navile, potrebbe essere quella di spostare decollo e atterraggio di parte dei cargo merci verso lo scalo di Forlì. Quest'ultimo è stato ammodernato e oggi è molto ben servito per i collegamenti con tangenziale e autostrada. L'idea prevalente della società di gestione del Marconi di Bologna per ora è di risolvere il problema del rumore rimescolando le carte degli orari e sfruttando le nuove tecnologie delle aeromobili destinate ad essere più silenziose. I problemi del Marconi non solo esterni, ma anche interni. Dopo anni di lamentele e proteste per gli spazi angusti, la mancanza di posti a sedere nelle sale d'attesa, ingorghi e scarsa organizzazione dei parcheggi, finalmente sono partiti i lavori destinati a migliorare le condizioni logistiche del terminal bolognese e dei piazzali esterni. Il direttore generale e ad dell'aeroporto Nazareno Ventola annuncia: "Avremo uno scalo più spazioso, efficiente e funzionale". Migliaia di persone che frequentano lo scalo e che oggi patiscono disagi si augurano con tutto il cuore che sia vero.

