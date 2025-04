Agricoltori, addio alle scartoffie

Addio alle scartoffie, c’è una buona notizia per gli agricoltori. Le segnalazioni (denunce) per i danni subìti dalla fauna selvatica diventano ‘dematerializzate’, così la procedura sarà tracciata e più rapido il risarcimento. Esulta Coldiretti Marche dando la notizia: “Un passo in avanti importante, che consente finalmente di superare anni di incertezza e frammentarietà nella gestione di queste segnalazioni con risarcimenti tardivi e fumosi, offrendo agli agricoltori uno strumento concreto e tempestivo per ottenere il giusto indennizzo”. I centri di assistenza sono già pronti a sbrigare le prime pratiche col nuovo portale della Regione Marche.

“La nuova modalità operativa rappresenta un cambiamento significativo – fa sapere ancora Coldiretti –, perché finalmente sarà possibile monitorare in tempo reale la distribuzione delle denunce, i tempi di gestione, l’entità dei danni dichiarati e quelli effettivamente riconosciuti. Uno strumento di trasparenza che permette di evitare ritardi, errori e confusione”. L’altra novità positiva è il superamento del ‘de minimis’, che è stato portato a 50mila euro. Facendo i debiti scongiuri, se il piano andrà a buon fine – dice Coldiretti – gli agricoltori potranno sperare di avere risarcimenti in un tempo almeno ragionevole: 120 giorni.