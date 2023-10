Agricoltura in mano ai giovani, la scommessa delle Marche

Giovani e agricoltura. Un tempo avremmo detto opposti difficilmente conciliabili, oggi non è così. E “Scappo dalla città” non è solo il titolo di un film dei primi anni Novanta, ma una scelta che a volte anche le istituzioni incoraggiano, ad esempio nelle Marche, dove la Regione si appresta a pubblicare un bando per i giovani agricoltori. Perché? Lo dice l’assessore regionale all’agricoltura, Andrea Maria Antonini: “Le Marche sono tra le regioni con la più alta età media degli addetti in agricoltura. Senza un adeguato ricambio generazionale le imprese diminuiscono e si riduce la competitività a causa della minore propensione all’innovazione e agli investimenti da parte di imprenditori non più giovani”. Da qui nasce un ‘pacchetto giovani’ da 22 milioni di euro che garantisce un premio di insediamento a fondo perduto fino a 50mila euro e il cofinanziamento di tutti gli investimenti inseriti nel progetto di sviluppo aziendale presentato. Sono tutte misure che la Regione Marche assicura ai giovani che intendano realizzarsi professionalmente nel settore agricolo, aprendo un’attività imprenditoriale. Il bando c’è già, da lunedì al 31 gennaio del prossimo anno si potranno inviare le domande. “Il bando regionale concentra le risorse sui giovani che si impegnano a rendere competitiva la nuova azienda con investimenti innovativi che migliorino l’efficienza mediante approcci produttivi maggiormente sostenibili, sia dal punto di vista ambientale che economico – le parole di Antonini –. Oltre al premio di insediamento, il pacchetto giovani garantisce anche il cofinanziamento, tra il 50 e il 60%, di tutti gli investimenti inseriti nel progetto di sviluppo aziendale, oltre a un supporto formativo e di consulenza”. L’aiuto all’insediamento può essere concesso ai giovani imprenditori che si collocano per la prima volta in un’azienda agricola e al momento di presentazione della domanda hanno tra 18 anni e 40 anni.