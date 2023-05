Agricoltura, piano di aiuti o sarà lockdown

Bologna, 21 maggio 2023 – Il disastro dell'alluvione sta causando danni che superano il miliardo, a cominciare da Bologna e per tutta la Romagna. Credo che la devastazione non abbia colpito solo case, negozi, aziende, strade ma anche l'agricoltura. Temo che le imprese agricole subiranno conseguenze per molto tempo nel futuro. L'agricoltura, un settore già in affanno avrà necessità di aiuti concreti per risollevarsi. Mi domando che cifre sono in grado di definire il ciclone di acqua e fango che ha investito i campi.

Loriano Pederzini

Risponde Beppe Boni

I numeri che illustrano i danni subiti dall'agricoltura sono spaventosi e finché l'acqua non si sarà definitivamente ritirata dalle campagne rischiano di essere ancora parziali per difetto. Secondo le stime di Coldiretti aggiornate a ieri è totalmente compromessa quest’anno la produzione di almeno 400 milioni di chili di grano nei terreni allagati, area dove si ricava circa 1/3 del grano tenero nazionale. Poi c'è la frutta. Il raccolto sarà compromesso per i prossimi quattro o cinque anni perché l’acqua rimasta nei frutteti, sempre secondo le stime di Coldiretti, ha “soffocato” le radici degli alberi fino a farle marcire. Ciò significa nella maggior parte dei casi che le piante andranno sradicate per poi reinserire nuovi ceppi nel terreno con la conseguenza che prima di entrare in produzione passerà altro tempo. Il ciclone di acqua e fango ha devastato oltre 5mila aziende agricole e allevamenti con animali affogati in Romagna, una delle aree piu’ agricole del Paese con una produzione lorda vendibile di circa 1,5 miliardi di euro all’anno che alimenta ulteriormente la filiera di aziende private e cooperative nella trasformazione e commercializzazione agroalimentare. E non è finita. Si aggiungono poi i danni agli impianti dei frutteti, serre, edifici rurali, stalle, macchinari e attrezzature. Lo scenario da incubo si completa con il danno ad almeno 50mila posti di lavoro tra agricoltori e lavoratori dipendenti che rischiano di non aver possibilità di guadagno per molto tempo. Se anche in questo settore non interviene il governo si rischia una catastrofe economica.

