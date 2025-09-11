Agrivoltaico: troppi pannelli, molti dubbi

Mi rivolgo all’assessore all’urbanistica che si occupa dell’autorizzazione di impianti fotovoltaici o agrivoltaici. Chiedo se in campi coltivati fino a poco tempo fa a Borgo Panigale e a pochi passi da abitazioni possa avere dato autorizzazione agli impianti che tra l’altro, vanno a modificare l’aspetto del territorio sia visivamente che per quanto riguarda la fauna. Così si devasta il verde.

Katia Brini

Risponde Beppe Boni

Non conosco il caso specifico ma oggi i permessi di installazione di impianti fotovoltaici, diverso dall’agrivoltaico, in aree agricole sono vietati. Un decreto del 2024 ha introdotto uno stop generale alla realizzazione di nuovi impianti fotovoltaici a terra su terreni agricoli. Restano alcune eccezioni per gli impianti agrivoltaici e per aree specifiche, come cave o aree industriali che quindi non intaccano il patrimonio naturale. L’obiettivo ovviamente è salvaguardare l’uso agricolo e produrre energia sostenibile, promuovendo soluzioni come l’agrivoltaico, che integra la produzione energetica con le attività agricole.

Personalmente penso che gli impianti vadano realizzati soprattutto sui tetti di capannoni e case senza togliere spazio anche ai terreni marginali. Sottolineo i dubbi anche sugli impianti agrivoltaici che pure, secondo l’orientamento degli enti pubblici, vengono installati su terreni coltivati ma sono strutturati in modo da non occupare l’intera superficie e permettono la prosecuzione delle attività aziendali creando un’integrazione di reddito. I pannelli vengono installati a circa due metri da terra. Però restano uno sfregio all’ambiente.

