Aiuti e bonus per riempire le culle

Bologna, 3 novembre 2023 – Ho la netta sensazione che gli italiani anche in regioni dove si vive bene come l'Emilia Romagna e in città ricche come Bologna tendono progressivamente a fare meno figli. Non conosco le cifre ma da quel che leggo ogni tanto sui giornali comprendo che l'indice di natalità tende al basso. Brutta storia, anche se i numeri dello scenario demografico vengono in parte rimpiazzati dai flussi migratori. La società civile deve fare di più per arginare questo fenomeno. I figli sono felicità, cerchiamo di farlo capire meglio ai giovani.

Letizia Rizzi

Risponde Beppe Boni

Oltre a far comprendere ai ragazzi che i figli sono un evento felice bisogna anche fornire la sicurezza di poterli mantenere. Il governo sta facendo il possibile per agevolare le famiglie sotto questo aspetto e per garantire un welfare alle fasce più deboli. Il Dipartimento per le politiche della famiglia ha messo in campo intanto l'assegno unico che si può richiedere all'Inps, il bonus asilo nido (0 - 3 anni) e per altre forme di assistenza domiciliare nei casi di maggiore difficoltà. La leva economica resta fondamentale per invertire il trend. Il problema della natalità è oggettivo. Alcuni mesi fa il Mulino di Bologna ha fatto il punto della situazione citando i dati Istat. E' evidente la criticità della situazione demografica italiana: nel 2022 si è raggiunto il minimo storico della natalità con 392.598 i bambini iscritti in anagrafe mentre la mortalità è rimasta elevata con 713.499 decessi. Il saldo naturale si conferma nettamente negativo: 320.901 morti in più rispetto ai nati. Nei primi 5 mesi del 2023 i nati sono stati solo 148.249 contro i 150.315 del 2022. La tendenza al basso dello scenario demografico ha investito anche l’Emilia-Romagna, seppure con dati meno pesanti rispetto alla media nazionale. Tra il 2019 e la fine del 2022, le persone residenti in regione sono calate di oltre 32.500 unità (-0,7%), proprio per effetto del calo di natalità. A livello nazionale tra il 2020 e il 2022 si sono infatti registrati in totale 20.734 nati e 38.737 morti. Bologna rispecchia tuttavia la tendenza nazionale: nel 2022 sono nati 2.742 bambini, in flessione del -7,1% rispetto all'anno 2021. Un dato a corredo dell'inverno demografico che si spera di invertire: i nomi più diffusi a Bologna per i maschietti sono Leonardo e Lorenzo e per le bambine Alice e Sofia.

