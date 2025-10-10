Albanese, un brutto scivolone

Vorrei sapere a che titolo è stata conferita la cittadinanza onoraria a Francesca Albanese che con Bologna non ha niente da spartire. Inoltre ultimamente con le sue dichiarazioni e i suoi atteggiamenti ha ricevuto dure critiche anche da esponenti del PD. Il sindaco Matteo Lepore farebbe meglio a interessarsi di quello che succede a Bologna fra lo sfacelo dei cantieri e le devastazioni dei manifestanti Pro Palestina.

Roberto Gentilini

Risponde Beppe Boni

Un bel mazzo di risultati la maggioranza che governa il Comune di Bologna l’ha ottenuto conferendo la cittadinanza onoraria a Francesca Albanese, relatrice Onu sui territori palestinesi: ha profondamente diviso il Pd, ha fatto indignare certamente la maggioranza dei cittadini di Bologna e molti italiani, ha clamorosamente toppato il momento di farlo e cioè alla vigilia del 7 ottobre anniversario della strage di Hamas verso gli israeliani. Albanese fa una gran fatica a condannare Hamas e usa parole ambigue, preferisce attaccare chiunque difenda l’antisemitismo, ha maltrattato il sindaco di Reggio Emilia perché sul palco insieme a lei ha citato Hamas e la strage del 7 ottobre, ha umiliato la senatrice a vita Liliana Segre. Era necessario attribuire la cittadinanza onoraria a questa signora? Rispondete voi cittadini e diamo per lette le critiche del centrodestra. Da sinistra sono arrivate critiche a valanga. Italia Viva dice che è un errore, l’eurodeputata Elisabetta Gualmini definisce la signora Albanese "divisiva e polarizzante", Marco Lombardo, senatore di Azione dipinge il consiglio comunale di Bologna come "un’ assemblea studentesca". Non utilizzabili le parole che molti Pd confidano in privato. Che brutto scivolone.

