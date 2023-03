Allarme siccità, stop allo spreco anche in città

Bologna, 23 marzo 2023 – Ormai siamo in primavera, c'è il sole, le temperature si alzano e guardiamo verso l'estate. Come molti cittadini sono estremamente preoccupato per le difficoltà idriche. È nevicato poco, è piovuto ancora meno. Cosa succederà appena arriva il grande caldo estivo? Le colture soffriranno? L'Emilia Romagna l'anno scorso ha avuto serie difficoltà e siamo andati vicino al razionamento idrico anche in città. Mi chiedo come possiamo correre ai ripari per evitare emergenze.

Claudio Ferrarini



Risponde Beppe Boni

Lo scenario attuale non è per nulla confortante. La scarsità di precipitazioni sta mettendo in serie difficoltà l'agricoltura che a Bologna e in Emilia Romagna è una grande risorsa economica. Proprio ieri si è celebrata la Giornata mondiale dell'acqua, una risorsa che non possiamo più permetterci di sprecare. Eppure in generale i condotti idrici italiani registrano in alcuni casi il 40% di dispersione (Fonte Istat). Una follia.

Una ricerca Coldiretti segnala un altro allarme. In Italia quasi 9 litri di pioggia su 10 che cadono lungo la penisola non vengono raccolti. A livello nazionale per le carenze infrastrutturali si trattiene solo l’11% dell’acqua piovana. Serve a questo punto almeno un piano infrastrutturale per agevolare la creazione di invasi, ove sia possibile, sui terreni pubblici e nelle aziende private. La parola spreco deve sparire dal vocabolario idrico. Il tempo è già scaduto. Sono circa 300mila le imprese agricole (53mila 770 in Emilia Romagna) che secondo la Coldiretti si trovano nelle aree più sofferenti del Centro nord. La situazione più drammatica si evidenzia soprattutto nel bacino della Pianura padana dove abbiamo quasi un terzo del settore agroalimentare che caratterizza il Made in Italy e la metà delle aziende zootecniche che sono il pilastro della Food valley italiana conosciuta in tutto il mondo. Ma anche i singoli cittadini a casa propria devono imparare a non sprecare acqua limitando l'uso domestico con criterio e razionalità.

