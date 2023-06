Alluvione, dagli errori si impara

Bologna, 14 giugno 2023 – Dice bene il presidente della Regione Emilia Romagna Bonaccini quando ripete che adesso si deve pensare all’emergenza, ma poi i conti con la mala gestione del territorio li si deve fare. Si parla ma non si fa nulla. Idem a Bologna. Viene addossata ad un cittadino l’esondazione del Ravone. Chi ha dato l’ autorizzazione a chiuderlo, chi non ha curato la pulizia? I cittadini vorrebbero una città con progetti che funzionano, non come Civis, People mover, una città con strade tenute bene, senza buche, strade e marciapiedi livellati. Una città che funzioni.

Andrea Nadalini

Risponde Beppe Boni Cito il professor Giulio Tremonti, già ministro: dalle crisi possono nascere opportunità di crescita. Giusto per dire che la disastrosa alluvione che ha mandato sott'acqua la Romagna e Bologna, tirato giù le montagne in Appennino con frane e smottamenti da Cesena a Modena, ci deve insegnare qualcosa. Il clima è pazzo e sempre più spesso ci manda in regalo nubifragi disastrosi e il territorio è fragile. E allora da qui bisogna ripartire. Il presidente della regione Stefano Bonaccini non ha bisogno di avvocati difensori, ma gli va data ragione quando afferma che ora bisogna pensare all'emergenza perché ci sono ancora case e strutture inagibili, campi sfregiati dal fango con colture rese improduttive. Però bisogna pensare anche al dopo. Che il commissario alla ricostruzione sia un tecnico indicato dal governo o lo stesso uno della Regione (meno probabile) dovrà comunque ricostruire e con uno staff di collaboratori interagire con sindaci, associazioni e imprese anche per mettere sotto la lente gli errori commessi o le cose non fatte sul piano della prevenzione e da qui ripartire con opere strutturali che possano, se non proprio evitare i danni al cento per cento in caso di maltempo furioso, almeno limitarli in buona parte. Il discorso vale per le città (Bologna, Forlì, Cesena), per i territori della Romagna privi di casse di espansione, per la montagna e la collina che hanno necessità di consolidare i terreni franosi e mettere in sicurezza le strade. Verrà il tempo per individuare le responsabilità (se esistono), ma ci deve anche essere il tempo per imparare la lezione dagli errori commessi.

