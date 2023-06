Alluvione, le domande della gente e la politica lenta

A Faenza, alla presentazione del libro di Maurizio Maggiani e Nicoletta Valla sull’alluvione che abbiamo distribuito con il Carlino, a un certo punto s’alza una voce dal pubblico. E’ una signora vestita di rosso, elegante, ma stanca. Dice di essere stanca, di sentire raccontare aneddoti sull’alluvione su quello che è stato perso e su quello che è stato salvato. E che vuole risposte: il Lamone poteva essere mantenuto meglio? Si poteva fare di più? E di chi è la responsabilità? Nessun imbarazzo. Non esistono mai domande buone o domande cattive, solo domande che meritano risposta. E i silenzi saranno giudicati dalla cronaca e dalla storia. L’intervento della signora è illuminante per un motivo: ci fa capire che il tempo è scaduto, che dopo oltre un mese dalle inondazioni mancano le risposte politiche profonde. Non quelle urgenti, su cui amministrazioni e anche il Governo in parte hanno dato attuazione. Ma quelle strutturali, dal commissario per la ricostruzione in giù. Lo slittamento dell’altro giorno (martedì è previsto un altro consiglio dei ministri) dà la misura delle due velocità del Paese: quello della politica che litiga e quello dei cittadini che vivono i problemi. Non esistono case in affitto a prezzi decenti, quelle alluvionate sono da valutare, periziare, risistemare. Ma mancano soldi e tecnici. E una struttura ad hoc. Intanto il tempo passa e a ogni pioggia c’è da incrociare le dita. Ormai la vicenda del commissario è finita quasi in secondo piano: ci auguriamo solo una collaborazione seria, vera, senza linee Maginot ideologiche tra Governo, Regione e Comuni. Sarebbe già moltissimo: un paracadutato da Roma difficilmente potrà combinare qualcosa di decente senza una squadra istituzionale con i piedi nel territorio. E pure i sindaci in assetto “artiglieria contraerea“ non potranno fare molto. Riduciamo la forbice fra le due velocità, ripartiamo da qui.