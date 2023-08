Alluvione nelle Marche, ecco i fondi dall’Europa

Buone notizie sul fronte dell’alluvione nelle Marche. Dall'Unione europea è infatti in arrivo un contributo di 20,9 milioni per i territori del nord della regione colpiti dall’ondata di maltempo a settembre dell’anno scorso. Ieri, la comunicazione ufficiale della commissaria europea alle politiche regionali: Bruxelles ha proposto lo stanziamento di quasi 21 milioni dal Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fare fronte all'emergenza determinata dall’alluvione del 15-16 settembre 2022, che ha provocato 13 vittime (una donna è ancora dispersa) e danni ingentissimi. È il massimo contributo che la commissione poteva riconoscere – fa sapere la Regione Marche – e potrà essere utilizzato per coprire parte delle spese sostenute per far fronte alla messa in sicurezza e al ripristino degli alvei dei fiumi esondati, delle infrastrutture e del patrimonio culturale danneggiato, per gli interventi di protezione della popolazione e per il ripristino dei servizi essenziali. Secondo il governatore Acquaroli, anche le istituzioni europee “hanno compreso la complessità della situazione che si è verificata nelle Marche, concedendo il massimo del contributo”. Ora la sfida è di utilizzare queste risorse al meglio e nel minor tempo possibile.