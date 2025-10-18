Alluvione, resta la rabbia. Ma qualcosa si è mosso

Dove siamo a un anno dall’alluvione di Bologna? In Val di Zena la rabbia è tutt’altro che sopita. Così come l’ansia per i torrenti, ormai un incubo; e le opere strutturali, richieste e soggette ai tempi delle leggi, che spesso non coincidono con le esigenze umane né con quelle del cuore. Le storie, i volti, le necessità degli alluvionati le abbiamo raccontate in questi mesi e lo rifacciamo oggi con Andrea Farinelli, il fratello della vittima più giovane, ora impegnato in una delicata opera fra i comuni colpiti da acque e fango. Le difficoltà, soprattutto per i privati, le conosciamo: sulle delocalizzazioni vedremo l’effetto della tessitura normativa, mentre per i rimborsi sappiamo che oltre in mille hanno alzato la ‘mano’ con la piattaforma Indica ed è sulla semplificazione (presentazione degli estratti conti, meccanismi diversi di saldi e anticipi delle risorse) che si gioca il successo dell’operazione. Va dato atto al presidente della Regione Michele de Pascale e alla sottosegretaria Manuela Rontini di averci messo la faccia e i piedi (sui territori). De Pascale in particolare, dopo aver cercato e trovato l’intesa insieme con il Governo, ha cercato di estendere (riuscendoci) il più possibile la platea dei ‘delocalizzandi’. Non era scontato. Ma basterà?

E la ricostruzione? Dei 2.8 miliardi stanziati dal Governo ne sono stati assegnati 2 miliardi e 725 (e finalmente un sistema tiene traccia delle opere), residuano 75 milioni. Fact checking: sono 273 i cantieri in capo all’agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile (80 in corso, 67 in progettazione, gli altri completati) per oltre 370 milioni investiti. L’intervento più impressionante è quello sull’argine del Lamone a Villanova di Bagnacavallo con palancole d’acciaio lunghe 12 metri usate come ‘contrafforti’. E’ difficile, però, spiegare a chi ha perso tutto (anche la fiducia), il lavoro fatto, le velocità asincrone e le distonie fra volontà e burocrazia. Questa è la nuova e giusta sfida che la comunità propone alla politica. Di qualsiasi colore e livello.