Alternative al consumo del suolo

Bologna, 30 novembre 2023 – Mai più consumo di suolo in Emilia-Romagna, hanno dichiarato in più occasioni Stefano Bonaccini, presidente dell'Emilia Romagna, Elly Schlein, segretario Pd, Matteo Lepore sindaco di Bologna. Bene, buona idea. Ma allora perchè non andate a vedere cosa succede a Ponte Samoggia, nei pressi della rotonda per l'autostrada A1. Decine e decine di ettari di campagna sono ora ricoperti da orrendi capannoni in cemento armato per realizzare un nuovo centro logistico. Questo proprio ci mancava! Giovanni Fontana

Risponde Beppe Boni

I tre amministratori citati, presidente della Regione, segretaria del Pd e sindaco di Bologna, se si parla di consumo del suolo sanno difendersi da soli. In questa sede va però sottolineato che la scelta di alzare nuovi capannoni dalle parti di Valsamoggia non è una operazione fuori dal mondo. E il Comune di Bologna nulla c'entra. Questa zona racchiusa fra la via Emilia, l'area industriale della Philip Morris e i raccordi autostradali che portano verso l'A1 era già stata sottratta all'agricoltura proprio perché circondata da infrastrutture e destinata a insediamenti industriali. Quindi non utilizzabile in altro modo. Meglio costruire (senza esagerare) vicino a strade e industrie piuttosto che togliere altro terreno destinato all'agricoltura. I numeri ufficiali diffusi dalla Regione sono i seguenti. L’Emilia-Romagna taglia oltre 15.274 ettari di consumo di suolo sui 21.922 previsti nei Piani regolatori generali (Prg) e nei Piani strutturali comunali (Psc) decaduti alla fine del 2022: vale a dire il 70% in meno. Una superficie che , tanto per fare un esempio, risulta superiore all’intera città di Rimini. Questo è il risultato della legge regionale intitolata “Disciplina sulla tutela e l’uso del territorio”, a cinque anni dall’entrata in vigore. La fotografia dello "status quo" proviene da uno studio effettuato dalla Regione in collaborazione con l’Istituto sui trasporti e la logistica, l’Università di Bologna e l’Università di Parma. Dunque ora serve però elasticità da parte degli enti pubblici nel recupero degli insediamenti dismessi del patrimonio esistente per sostenere gli investimenti di piccole e grandi aziende. Quando si mettono le regole per iscritto sembra tutto facile, poi spesso la malaburocrazia fatta di mille adempimenti con enti che si sovrappongono nella richiesta di documentazione blocca e ritarda gli investimenti. Quindi bene lo stop al consumo del suolo, ma poi serve rapidità della pubblica amministrazione per agevolare le alternative.

beppe.boni@ilcarlino.net

voce.lettori@ilcarlino.net