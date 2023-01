Paura? No, strategia. Con fondate speranze di continuare a vincere. "Le vaccinazioni anti Covid devono aumentare al più presto". Medici e virologi sono in pressing da giorni: terminate le vacanze, alziamo gli scudi protettivi. La variante Kraken che colpisce gli Stati Uniti sarà il nuovo nemico? Presto per dirlo, ma non si può escludere. Quali effetti in Europa dall'ondata di contagi in Cina? Domande legittime alle quali, però, la profilassi fornisce risposte preventive ed efficaci. I vaccini funzionano e la situazione è sotto controllo. "La massima protezione contro l'infezione e la malattia Covid-19 severa - scrive in un report l'Istituto superiore di sanità - si osserva nella nostra popolazione in presenza di una immunità ibrida, cioè l'effetto combinato della vaccinazione e della pregressa infezione". La campagna di immunizzazione in Italia è stata straordinaria: oltre 150 milioni di dosi. C'è però un dato che preoccupa: 11,7 milioni di persone anziane e fragili sono senza quarta o quinta dose, quella maggiormente protettiva. Secondo alcuni esperti si sta andando in direzione dell'endemia. Non fermiamoci adesso, alziamo gli scudi.