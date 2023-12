Ambiente, una vita da ultimi

Bologna, 9 dicembre 2023 – Vado subito al dunque e parlo anche a nome di molti cittadini. Siamo stanchi di assistere al brutto spettacolo di pseudo ambientalisti che si divertono a fare confusione in città in nome di generiche proteste contro il cambiamento climatico. Prima hanno bloccato la tangenziale di Bologna, poi un altro gruppo nei giorni successivi ha messo in scena uno show con pentole, rifiuti e fango dinanzi al Tribunale dove era in corso un procedimento (poi rinviato) ad alcuni compagni di merende protagonisti del primo caso. Domanda: è gente seria questa?

Domenico Odorici

Risponde Beppe Boni

Questo sedicente gruppo di buontemponi che si definiscono ambientalisti si chiama Ultima generazione. Mai una definizione è stata così azzeccata. Sono ultimi in tutti i sensi: in quanto a preparazione scientifica, reputazione, considerazione dell'opinione pubblica, peso specifico nel mondo delle associazioni e dei movimenti. Nella classifica degli ambientalisti seri non vengono nemmeno presi in considerazione. Eppure riescono a rompere le scatole ai bolognesi con manifestazioni in parte illegali. Infatti tre di loro sono a processo per violenza privata aggravata e danneggiamento dopo essere stati arrestati per la protesta in tangenziale. Davanti al Tribunale questi paladini dell'ambiente hanno gettato a terra mappe geografiche, scarpe e altro, versando ovunque fango. Così tanto per competere con gli altri "cuginetti" sempre di Ultima generazione che a Venezia hanno imbrattato con fango e cacao la basilica di San Marco. Viene da chiedersi: hanno seguito da parte dell’opinione pubblica? Risposta: zero. A Bologna hanno espresso solidarietà a Ultima generazione i Verdi, ma ad occhio e croce non pare un grande consenso popolare. Cosa si può fare per frenare l’esuberanza di questi No-tutto dell’ambiente? Se commettono reati, come è accaduto col blocco della tangenziale, c’è da sperare che i magistrati applichino la legge con severità. In realtà si dovrebbe fare altro, ma sarebbe troppo scorretto riferirlo. Questi ultimi della classe se avessero davvero coraggio sarebbero andati a manifestare con il fango a Dubai dove è in corso la conferenza sul cambiamento climatico. Lì però non si scherza: la protesta sarebbe durata un un minuto circa. E meglio non pensare alle conseguenze.

