Il 17 novembre, a Bologna, Jannik Sinner non ci sarà. Il campionissimo ha ritirato la disponibilità a giocare la Coppa Davis, il torneo delle squadre nazionali di tennis. Ha fatto male? Ha fatto bene? Di sicuro è una decisione che non sorprende e neppure scandalizza. Sinner ha detto che gli dispiace moltissimo ma ha spiegato di avere altri obiettivi e che la Davis l'ha già giocata e vinta. Per come gira il mondo (quello del tennis in particolare) il ragionamento non fa una grinza. Sinner vuole aggiudicarsi tornei dello slam più prestigiosi della Davis, vuole tornare il numero uno, vuole guadagnare montepremi stellari. Tutto logico e comprensibile. Meno comprensibile è la retorica con cui alcuni suoi estimatori ne sostengono le ragioni. Potrebbero dire semplicemente: ha fatto una scelta legittima, con buoni motivi sportivi ed economici, sono fatti suoi. Invece reagiscono alle critiche con indignazione: Jannik, dicono, ha già dimostrato l'attaccamento alla maglia azzurra nel 2023 e nel 2024, non deve dimostrare più nulla. Tesi singolare. Abbiamo scoperto l'amor di patria a corrente alternata? Oggi sì, domani no, dopodomani forse?

Quanto a Jannik, adesso, dopo il forfait, suonano stonate le reiterate dichiarazioni fatte a suo tempo sull'orgoglio che lo pervade ogni qualvolta scende in campo per l'Italia. Quando fu ricevuto al Quirinale, tenne un discorso davanti a Mattarella: ''Signor Presidente, è un onore essere qua (...). La vittoria in Davis è una cosa bella e importante per il nostro Paese, un successo per tutti gli italiani''. Ecco, in futuro sarebbe opportuno che il campionissimo evitasse di ricorrere alla stucchevole retorica patriottica che, lo sappiamo, manda in deliquio gli appassionati di sport. Giochi la Coppa Davis se e quando gli pare, possibilmente la vinca, ma senza dare a intendere che sia l'esperienza più gratificante della sua vita. Così come, per favore, eviti di dire, come ha fatto in passato, che ha preso la residenza a Montecarlo perché lì ci si allena meglio. Non si vergogni delle sue scelte, non dica che gli dispiace. Prenda a pallate i critici come fa con gli avversari, a testa alta, occhi negli occhi. E' più simpatico un cattivo vero che un buono prigioniero della sua parte.