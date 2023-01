Anarchici, basta impunità ai violenti

Bologna, 26 gennaio 2025 – Sono stato in via Riva di Reno dove giorni fa il corteo degli anarchici è transitato provocando danni, devastazioni e imbrattamenti. Le vetrine di due banche sono state fracassate, si tratta di vetri blindati e la loro sostituzione sarà molto onerosa, il portico imbrattato di scritte e di vernice rossa. Dato che vi sono molti indagati mi chiedo perché non vengano condannati a rifondere i danni oltre ad alcuni anni in galera. questi delinquenti devono essere puniti con estrema durezza.

Niccolò Rocco di Torrepadula



Risponde Beppe Boni

Bologna non ne può più. Questi allegri buontemponi da novembre ad oggi hanno compiuto quattro blitz. Hanno devastato vetrine di banche e negozi, imbrattato i muri, danneggiato la sede di Amazon, hanno dato alle fiamme i cassonetti dell'immondizia e bloccato a più riprese il traffico con cortei non autorizzati. I gruppi arrivano già pronti con mazze e bastoni. La cosa singolare è che in mezzo a questi variopinti gruppi di violenti ci sono alcune facce note (fra cui una donna) la cui presenza ricorre spesso quando ci sono episodi di questo genere. Hanno lasciato il segno in diverse zone di Bologna come via Emilia Levante (zona Pontevecchio) piazza Malpighi, via Marconi, via Riva di Reno. Certamente questo gruppo di militanti della protesta è sicuro dell'impunità, o almeno ne ha la percezione. La società civile e le istituzioni bisogna che al più presto tolgano dalla testa di questi professionisti della contestazione violenta che chi rompe (in tutti i sensi) paga: con condanne da scontare in carcere e col risarcimento dei danni. C'è da sperare, ma senza certezza perché le vie della Giustizia sono infinite e a volte portano nel terreno dell'impunità. Alcuni personaggi sono già indagati, altri sono nel mirino della Digos della questura con la possibilità che pure loro finiscano nel fascicolo della magistratura. È bene che i cittadini sappiano che gran parte delle proteste riguardano l'anarchico Alfredo Cospito che fa lo sciopero della fame in carcere perché sottoposto al regime di 41 bis, carcere duro. Sapete perché? Ha subito una condanna per aver sparato alle gambe ad un dirigente dell'Ansaldo, ha fatto esplodere due pacchi bomba alla scuola carabinieri e dal carcere ha spedito messaggi ai "compagni di merende" invitandoli alla lotta armata. E c'è chi anche in politica a sinistra solidarizza con questo allegro bombarolo.

[email protected]

[email protected]