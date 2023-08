Anarchici, non abbassare la guardia

Bologna, 13 agosto 2023 – Devo ricredermi. Ero convinto che le frange anarchiche che operano fra Toscana ed Emilia Romagna, con particolare riferimento a Bologna, fossero state annientate dalle forze dell'ordine grazie alle inchieste passate. Invece l'allarme nella galleria dell'Alta velocità, con conseguente blocco della circolazione, di alcuni giorni fa ci ha rivelato che questi delinquenti sono ancora operativi. L'allarme, dunque, non è cessato e questa è una pessima notizia.

Riccardo Mingardi

Risponde Beppe Boni

Le frange della galassia anarchico - insurrezionalista sono purtroppo vive e vegete, nonostante gli arresti e le denunce degli anni scorsi che comunque hanno attenuato parecchio la forza operativa di questi terroristi a cui piace sabotare ferrovie e treni. È la loro specialità, oltre ad essere bombaroli professionisti capaci di confezionare ordigni rudimentali molto pericolosi. La guardia non è stata abbassata. Polizia e carabinieri tengono costantemente sotto controllo questi gruppi che restano molto aggressivi. Nel caso della galleria dell'Alta velocità tra Bologna e Firenze sono state sabotate due telecamere e un altro meccanismo. La telefonata che annunciava una bomba (si è rivelato un falso allarme) è arrivata a Bologna. Solito copione, stavolta per fortuna senza vittime. Gli inquirenti di Firenze hanno già individuato un presunto responsabile (frequentatore di un centro sociale a Firenze) che è stato denunciato. Un individuo che si meriterebbe di stare in carcere fin da adesso. La Procura indaga per attentato alla sicurezza dei trasporti, aggravato dalla finalità terroristica e di eversione. Pare che l'incursione sia stata effettuata come risposta allo sgombero di uno stabile occupato a Firenze. In ogni caso le cellule dell'anarchia restano un pericolo su cui bisogna tenere molta attenzione. Tra il 2004 e il 2015 sono stati cinque i sabotaggi, fra cavi tranciati e incendi dolosi, sulla linea ferroviaria che corre fra Emilia Romagna e Toscana. II Movimento insurrezionalista spesso si salda anche con i No Tav che operano in Piemonte, autore di ripetuti attacchi (anche recenti) ai cantieri Tav.

