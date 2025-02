Ancona-follia

Politica. Parolona. ‘Amministrazione della 'polis', diceva 2.400 anni fa Aristotele, ‘per il bene comune'. Magari fosse così. Un sogno. Succede quasi sempre l'opposto e, purtroppo, non si finisce mai di toccare il fondo del barile.

Ci siamo andati vicini (a toccare il fondo del barile) la scorsa settimana ad Ancona, quando una squallida e balorda speculazione politica ha messo in croce una donna, assessora comunale.

Il figlio di questa donna, 19 anni, è stato arrestato con reati che non hanno nulla a che fare con la politica e poche ore dopo l'arresto, l'opposizione compatta, di Ancona, ha firmato un documento che viene titolato 'Il castello politico della destra crolla di fronte alla realtà'.

Ecco il testo: “Esprimendo una valutazione prettamente politica su quanto accaduto nella giornata di ieri, con gravissimi episodi di violenza che hanno visto protagonista il figlio dell’Assessora Latini, con deleghe alla Famiglia, Pari Opportunità, Personale, riteniamo che sia d’obbligo riflettere su alcune questioni. In un paese dove questa destra, rappresentata anche dal governo cittadino, soffia costantemente sul fuoco delle intolleranze e del razzismo, alimentando una guerra tra poveri, emerge in tutta la sua gravità il tema della sicurezza, attorno a un episodio di violenza che vede come protagonisti anche giovani italiani, che minano l’autorevolezza delle istituzioni di pubblica sicurezza e che mettono a ferro e fuoco un luogo dedito all’assistenza e alla cura universale.

Nell’esprimere piena solidarietà al personale medico aggredito e alle forze dell’ordine, chiediamo alla destra di questo paese, e a quella della nostra città, di smetterla con profusione del messaggio della “caccia al diverso” e di occuparsi piuttosto dei problemi in maniera concreta garantendo ai cittadini sicurezza e tranquillità. Attendiamo reazioni e commenti coerenti da parte degli esponenti della Destra cittadina, di ferma condanna per questo grave episodio, come già accaduto in situazioni analoghe riguardanti stranieri immigrati o senzatetto. Chiediamo, inoltre, al Sindaco di valutare se l’assessora Latini abbia ancora la giusta serenità d’animo per proseguire nella sua attività di assessore”. Firmato: PD - Susanna Dini - capogruppo; Altra Idea di Città - Francesco Rubini - capogruppo: Ancona Futura - Diego Urbisaglia;- capogruppo Ancona diamoci del Noi Carlo Pesarese capogruppo.

Complimenti a questa opposizione: le colpe dei figli ricadano sulle madri, no? Salviamo solo tutti coloro che si sono pubblicamente dissociati da questo imbarazzante comunicato congiunto.

Giusto dimettersi. Ma lo facciano i firmatari del documento, non l’assessora