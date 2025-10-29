Gli anziani sono ostaggio della tecnologia

Chi scrive è una nonnetta imbufalita. Ora opero nel volontariato e aiuto persone che dovendo rapportarsi con la tecnologia si trovano in difficoltà. Aiutare una persona fragile a contattare una compagnia telefonica per un problema è stata un’impresa titanica: bisogna dialogare con un computer. Attesa 55 minuti. Poi tutto è stato sistemato in 3 minuti. La tecnologia va bene se aiuta le persone non se discrimina.

Diana Zanetti

Risponde Beppe Boni

La tecnologia unisce, la tecnologia divide. Sembra un paradosso e invece c’è un fondo di realtà. Tra app e risponditori elettronici il mondo ha preso una direzione precisa dove, anche grazie alla onnipresente intelligenza artificiale, si parla sempre meno con le persone e sempre più con le macchine. Più tecnologia, più efficienza, meno umanità. Nello stesso tempo la realtà digitale consente un’ operatività più veloce nei campi più disparati. Purtroppo non è così per tutti, bisogna prenderne atto. Le persone anziane e fragili che non possiedono computer e dispongono (se lo hanno) di un telefono cellulare ‘preistorico’, che pensano che Instagram sia una parolaccia, spesso si trovano in difficoltà. Il mondo va avanti ed è difficile fermare l’innovazione che in effetti rende la vita più facile alla società. Il buonsenso imporrebbe però di mantenere una via alternativa (in qualche campo succede) per chi non ha dimestichezza con ogni ambito digitale. Altrimenti le persone anziane, oltre a doversi scontrare con le difficoltà quotidiane, avranno la sensazione che il mondo che li circonda va indietro e, tra un’app e l’altra, rifiuta la loro presenza.

