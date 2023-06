Appennino, ripristinare la viabilità

Bologna, 10 giugno 2023 – Chi sta sul territorio vede che sono crollati interi versanti, i fiumi sono esondati dopo che nessuno si è occupato della manutenzione per decenni. Io abito a Monterenzio, un paese ancora spezzato in due, con l'economia in ginocchio sia per danni diretti che indotti dalla mancata viabilità. Poi la viabilità secondaria: qui in collina è ancora carente dopo un mese. Segnalo infine che il Comune ha approvato prima dell'alluvione un polo scolastico nell'area dove il fiume è poi esondato. Da non credere.

Mario Borelli

Risponde Beppe Boni

Nel mondo della comunicazione globale dove i contatti viaggiano su web, chat, mail, video conferenze ci stiamo accorgendo in conseguenza dei disastri ambientali causati dalla pioggia che le strade, grandi, piccole, senza asfalto o sterrate sono ancora un elemento fondamentale che consente all'umanità di vivere, lavorare, avere contatti con le persone. Se mancano si va il tilt. Ci sono aree di certi comuni come Monterenzio o Pianoro ancora semi isolate o comunque in grandi difficoltà per la vita delle aziende che devono produrre, delle famiglie che devono portare i figli a scuola, per tutti coloro che devono recarsi al lavoro. Lo stesso discorso vale per diversi comuni della montagna modenese. La Regione Emilia Romagna per bocca del presidente Stefano Bonaccini ha stimato danni alla circolazione per circa 750 milioni. Ora servono due cose. Uno, bisogna assolutamente agire con una strategia di emergenza per ripristinare le vie di comunicazione primarie e secondarie. Due, pensare al futuro con un piano globale di messa in sicurezza per le strade dell'Appennino in quelle aree considerate particolarmente a rischio. Il territorio della montagna è fragile ed esposto a frane e smottamenti soprattutto adesso col clima fuori di testa che si diverte a scaricare ondate di maltempo devastanti. Non si può più ragionare solo sul fronte dell'emergenza. E' necessario che gli apparati tecnici appena possibile impostino un'ispezione a tappeto con penna e block notes per prendere appunti. Intanto, come detto, bisogna saltare la burocrazia e riaprire senza perdere tempo le strade.

