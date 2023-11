Appennino, turismo a 360 gradi

Bologna, 16 novembre 2023 – Siamo ormai alle porte dell'inverno e certo il clima non aiuta se pensiamo agli sport invernali. Da appassionato sciatore temo che anche quest'anno la carenza di neve penalizzerà l'Appennino bolognese ed emiliano romagnolo. Ovviamente spero di sbagliarmi. La carenza di neve non mette in difficoltà solo i gestori degli impianti di risalita, ma un'intera economia montana fatta di negozi, alberghi, ristoranti, servizi. Stante così le cose la montagna deve fare uno scatto di qualità e cercare di mettere in campo eventi per vivere tutto l'anno e compensare così eventuali flessioni di turisti della neve.

Loris Draghetti

Risponde Beppe Boni

Partiamo con la danza della neve anziché della pioggia. Speriamo che l'inverno faccia il suo dovere e porti nevicate in abbondanza o almeno temperature sotto lo zero per consentire alle stazioni sciistiche di azionare gli impianti di innevamento artificiale. Anche se le temperature di ottobre soprattutto e in parte quelle di novembre viaggiano sopra la media stagionale non è detto che il clima sia poi avaro di neve. Non fasciamoci la testa prima del tempo. Il Corno alle scale (Bologna) dispone di ottimi impianti di risalita e di un sistema di innevamento artificiale di prim'ordine come anche il Consorzio del Cimone a Modena e basta che arrivi il gelo per far partire il circo bianco. Detto ciò l'Appennino deve e può valorizzare meglio il proprio patrimonio di natura, gastronomia, borghi, percorsi di trekking, acque termali, arte minore. Molto si fa già, ma molto altro si può ancora fare. Su questa linea di pensiero nei giorni scorsi Confcommercio e Confagricoltura hanno siglato il Patto per l'Appennino proprio nel tentativo di sviluppare meglio il valore che offre la montagna oltre alla parte dello sci e a quella estiva. L'intenzione è lodevole e adesso va riempita di contenuti per far crescere l'offerta turistica anche oltre la consueta stagionalità. Una visione complessiva e un sistema turistico più ampio sono caratteristiche che hanno sempre stentato a decollare in Appennino, dove prevalgono troppo spesso le logiche di campanile. La politica, ma anche il commercio, le imprese, gli enti pubblici devono mettersi in testa che è tramontato il tempo della concorrenza fra località della stessa area. Piccolo non è bello, anzi è economicamente scivoloso. Bisogna pensare in grande e comprendere che se il mondo è cambiato va cambiata anche l'offerta su cui bisogna investire con idee e strutture. beppe.boni@ilcarlino.net vpce.lettori@ilcarlino.net