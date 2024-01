L'abbraccio di Bologna ad Arpad Weisz

Bologna, 31 gennaio 2024 – Nel giorno della memoria tutta Italia ha ricordato la vergogna della Shoah e mi è venuto alla mente il nome di Arpad Weisz, l'allenatore del Bologna degli anni 30. Se non sbaglio era ebreo ed è stato deportato ad Auschwitz dove poi è morto. Bologna non gli ha intitolato una strada ma forse lo avrebbe meritato. È stato un grande uomo di sport finito nel ciclone dell'Olocausto per la follia nazista. E pensare che lo sport, in particolare il calcio, è sinonimo di fratellanza tra i popoli.

Filippo Righi

Risponde Beppe Boni

Bologna non ha dimenticato Arpad Weisz, il quale non ha avuto l'intitolazione di una via ma il suo nome viene ricordato nella culla del calcio. Nel 2018 ( ma si doveva fare prima) allo stadio Dall'Ara, dove è presente anche una targa, è stata intitolata ufficialmente la curva sud proprio ad Arpad Weisz (1896-1944). Il mister ebreo ( ma allora la parola mister non si usava) ha allenato il Bologna calcio dal 1935 al 1938. Ungherese di nascita, nella prima guerra mondiale combatté per l'impero austro-ungarico. Weisz, a conflitto concluso, è stato calciatore e poi allenatore dell'Inter, prima di essere ingaggiato nel febbraio 1935 dal presidente Dall'Ara per rimettere ordine nella squadra rossoblù. Era considerato un genio della tattica e con lui il Bologna riuscì a voltare pagina diventando una squadra che giocava in modo spettacolare e vinceva. Trionfò nei campionati 1935-36 e 1936-37 e conquistò sempre nel 1937 Il Torneo dell'Esposizione, quello che in seguito diverrà la Coppa dei Campioni, la massima competizione europea di calcio. Dunque Arpad Weisz ha dato tanto al calcio bolognese e italiano. Purtroppo fu vittima di tempi cupi e della vergogna delle leggi razziali. Quando esse furono promulgate in Italia dovette lasciare il Paese. Riparò in Francia e poi in Olanda, dove allenerà il Dordrecht. Ma non riuscì a scampare alla furia nazista. Sarà infatti catturato dai tedeschi e scomparirà con la sua famiglia (la moglie Elena e i figli Roberto e Clara, già allievi delle scuole Bombicci) nell'orrore del campo di sterminio di Auschwitz. Il Carlino gli ha reso omaggio con un podcast pubblicato sulla versione online che racconta la sua storia. Nel giorno della memoria una corona di fiori, come sempre, è stata deposta ai piedi della lapide che allo stadio ricorda il martirio di Weisz e della sua famiglia.

