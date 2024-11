Assicurati e fregati

E’ dalle piccole ingiustizie, dai piccoli oltraggi e soprusi, che si capisce quando un Paese non funziona. L’Italia, ahimè, spesso e volentieri non funziona. Fatto realmente accaduto, ne sono testimone diretto e in fondo parte in causa. A metà settembre un'auto nuova, nemmeno un mese di vita, viene vandalizzata a due passi da casa. Un deficiente (si può dire? Diciamo di sì) fa il giro di tre fiancate con una chiave e lascia un paio di migliaia di euro di danni.

Per fortuna l'auto è coperta a livello assicurativo dagli atti vandalici. Coperta vuol dire che sono stati pagati dei soldi per ottenere poi un risarcimento (quasi totale, franchigia a parte) nel malaugurato caso che si verifichi quello che poi è successo.

Maledizioni mandate al misterioso deficiente, scatto delle foto di rito e poi denuncia in caserma dai carabinieri, prima della sorpresa.

Tramite la concessionaria auto, l'Assicurazione (compagnia importante, non un furbettino di quartiere) fa sapere che la vettura deve essere vista da un loro ispettore. Ok, benissimo. Facciamo entro il fine settimana, si domanda ingenuamente? Risposta, o meglio presa in giro: no no, siamo in arretrato, prima di inizio 2025 l'ispettore non riesce. Cioè: prima di minimo quattro mesi nessuno accerta il danno, nonostante le foto, nonostante la denuncia ai carabinieri, nonostante la concessionaria auto pronta a farsi da garante e dimostrare che è successo proprio tutto quello che è scritto nella denuncia e che il danno è effettivo e documentato e ammonta a tot euro.

Niente da fare, anzi niet. L’auto nuova deve girare sfregiata per diversi mesi, alla faccia dei soldi pagati con l'assicurazione. Sperando poi che il carrozziere ti dia subito un appuntamento dopo che l'ispettore si sarà degnato di dare il suo visto.

Viene voglia di dire, a quelli dell'assicurazione stessa, il giorno in cui scadrà la polizza: non ho tempo di passare e pagare, verrò tra qualche mese. Voi nel frattempo, copritemi lo stesso.