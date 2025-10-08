Atenei intolleranti

C'è un legame tra gli autori dei disordini durante le manifestazioni pro Pal e le città in cui tali disordini avvengono. Nel caso di Bologna, uno dei luoghi dove la protesta cresce, matura e si esprime secondo modalità prevaricatrici è l'Università, all'interno della quale i collettivi esercitano un'egemonia che va ben oltre la loro reale rappresentanza, in un clima di conformismo culturale e di intolleranza politica. E' una deriva preoccupante, che dovrebbe spingere il mondo universitario a riflettere su ciò che (non da ora) sta accadendo al suo interno. Lucetta Scaraffia, storica attivista femminista, nei giorni scorsi ha aperto un dibattito interessante, dimettendosi dalla commissione etica di Ca' Foscari. L'ha fatto per protesta, perché l'ateneo veneziano, ha spiegato, ha deciso di interrompere i rapporti con singoli docenti che non siano in grado di dimostrare di non appoggiare la politica del governo di Israele. ''Ormai non si giudicano più le ricerche e le competenze - ha scritto Scaraffia sul Foglio - ma si indaga l'ortodossia delle opinioni''. Maurizio Sacconi, politico di estrazione socialista, su questo giornale ha colto un'altra dinamica, altrettanto vera: ''Le università - ha osservato nel suo articolo - hanno perso la caratteristica di luoghi aperti alla pluralità delle opinioni e sono spesso sotto il controllo di minoranze violente e intolleranti''. Anche il filosofo liberale Corrado Ocone ha avvertito questa deriva e ne ha scritto sul Giornale. ''L'uomo è un essere mimetico, che cerca cioè sicurezza nel conformismo e nell'adesione alle idee di gruppo. La grande eresia su cui si è costituita la civiltà occidentale è consistita in una rivolta contro questa tendenza, nell'affermazione della libertà individuale e dello spirito critico (...). L'Università per secoli è stata un luogo franco di libera discussione, ove la verità non consisteva nella trasmissione di un pensiero unico''. Ebbene, secondo Ocone, non è più così. L'Università occidentale è in crisi, ''dominata dalle forze del conformismo e dell'esclusione''.

Questa è l'aria che si respira negli Atenei italiani, ed è un'aria malsana, la cui pericolosità la maggioranza degli studenti non coglie, ma contro cui per primi dovrebbero levarsi i docenti, perché è in gioco l'essenza profonda della loro missione di maestri di civiltà. Sempre che anch'essi non siano rassegnati, succubi o attivamente partecipi di questo andazzo.