Autobus, l’odissea del biglietto

Sono una signora di 84 anni. Quando salgo in autobus ho problemi ad obliterare il biglietto perché devo contemporaneamente tenermi stretta per non cadere e utilizzare la macchina che impiega tempo per funzionare, tanto che dietro si crea la fila. A quello si aggiunge il ritardo delle corse per i lavori nei cantieri e la costante variazione del percorso. Al disagio aggiungo tanta insicurezza.

Marisa Palmieri

Risponde Beppe Boni

Intanto facciamo il punto della situazione. A Bologna viaggia il bus più caro d’Italia: in quindici anni il rincaro è stato del 130% . Da destra e da sinistra, dalle associazioni di categoria ai semplici cittadini piovono critiche per la scelta dell’amministrazione guidata dal sindaco Matteo Lepore sull’aumento del costo dei biglietti per il trasporto pubblico proprio nel momento in cui la città è intasata dai cantieri. I bus quindi spesso arrivano in ritardo. Strategicamente un autogol. La tariffa per una corsa singola è aumentata in un sol colpo da 1,50 a 2,30 euro. Argomento biglietti da certificare a bordo. Nelle ore di punta, quasi sempre per salire sul bus e vidimare il ticket bisogna affidarsi al passamano con la speranza che le persone più vicine alla macchinetta abbiano tempo e disponibilità per farlo. Quando il mezzo è affollato soprattutto per gli anziani diventa un problema. Una procedura, questa, controversa e complessa. In redazione arrivano numerose lettere che sollevano il tema. Possibile che si tratti sempre di cittadini lamentosi? Qualcuno nelle istituzioni si è fatto venire qualche dubbio? La tecnologia sui mezzi pubblici deve essere al servizio del cittadino e non viceversa.

mail: beppe.boni@ilrestodelcarlino.it