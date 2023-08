Autostrada, una partita da riaprire

Da Porto Sant'Elpidio a Porto d'Ascoli: gli ultimi 41 km del tratto marchigiano dell'A14 ancora a due corsie nonostante la mole (crescente) di traffico nel sud della regione. Ci sono due province, Ascoli e Fermo, che per scelte del passato viaggiano ancora a scartamento ridotto in autostrada e sui binari delle infrastrutture. Ieri il governatore Francesco Acquaroli e l'assessore regionale Baldelli hanno incontrato i sindaci fermani e piceni per illustrare le ipotesi di ampliamento del tracciato dell'A14 presentate da Aspi (Autostrade per l'Italia), dall'allargamento in sede delle carreggiate fino alla realizzazione di una carreggiata supplementare arretrata rispetto alle due attuali. Non sono interventi semplici e ci vorranno ingenti risorse, ma qualcosa sì muove, almeno sul piano del confronto, e anche i sindaci sembrano convinti della necessità di riprendere in mano questo dossier. Non sarà per domani, e nemmeno per dopodomani, ma intanto è importante riaprire la partita dell'autostrada. Anche il sud delle Marche ha bisogno di infrastrutture all'altezza della situazione.