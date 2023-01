Autovelox sì, ma serve equilibrio

Bologna, 5 gennaio 2022 – Con la fine dell'anno arriva inevitabilmente il momento di approvare i bilanci. Trovo più che scandaloso che nelle voci "entrate" venga messa una cifra relativa alle multe. Le multe a mio parere non devono essere messe a bilancio. Essendo così la situazione mi sento assolutamente autorizzato ad affermare senza essere smentito che gli autovelox (attuali e futuri) servono alle varie amministrazioni comunali per "fare cassa" a spese degli automobilisti.



Fausto Roberta



Risponde Beppe Boni



Le multe ci sono, gli incassi anche e quindi i Comuni le mettono a bilancio. Da qui non si scappa, che piaccia oppure no ed è anche giusto. La realtà è che l'incubo degli automobilisti sono gli autovelox la cui presenza si sta intensificando ovunque, a partire dalla città di Bologna. L'opinione diffusa è che gli autovelox e i rilevatori mobili esistono anche per fare cassa e aggiustare i bilanci degli enti comunali. Come accade spesso la verità sta a metà classifica. I velox sono utili in alcune strade ad elevato tasso di incidenti, ma spesso anche nei paesi della provincia vengono allestiti dove in realtà non è strettamente necessario. A Bologna, secondo il Comune, sono censite una settantina di strade pericolose. Sarà anche vero ma, ripetiamo, a volte i velox compaiono su percorsi dove basterebbe qualche controllo in più dei vigli urbani. Il fenomeno dei comuni che “fanno cassa” con gli autovelox non è solo tipico del Sud Italia, ma di tutto lo Stivale. Ad esempio, a Nibionno, in provincia di Lecco, gli autovelox sulla superstrada SS36 hanno fruttato nel 2021 ben 404 mila euro. In Europa siamo il primo Paese per numero di autovelox installati: 8.000 contro i 4.000 del Regno Unito, i 3.800 della Germania e i 2.400 della Francia. Forse siamo i più bravi ma qualche ombra rimane. Dal 2022 i comuni italiani sono obbligati per legge a fornire al ministero dell’interno i numeri relativi ai proventi delle sanzioni relative alle violazioni del Codice della strada, comprese le multe da velox il cui peso aumenta progressivamente. Resta il fatto che la sicurezza sulle strade è fondamentale. Sull'installazione dei velox basterebbe un po' più di equilibrio.



