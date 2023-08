Aziende, la sfida del passaggio generazionale

Bologna, 9 agosto 2023 – Mi sono reso conto che spesso il passaggio generazionale nelle imprese diventa un problema soprattutto nelle aziende meno strutturate. Sono però altrettanto convinto che per un imprenditore è motivo di orgoglio poter esercitare il passaggio di testimone ai figli. E' un fatto di tradizione, proiezione futura nel solco storico di un'azienda che però può usufruire delle idee più fresche di figli e nipoti. Le associazioni di categoria dovrebbero supportare questo passaggio cercando di agevolarlo.

Giancarlo Morselli

Risponde Beppe Boni

Il passaggio generazionale è una sfida che a volte può presentare difficoltà soprattutto per le piccole imprese che a Bologna e in Emilia Romagna costituiscono storicamente un tessuto economico importante. Secondo i dati dell'Istat il passaggio di consegne dai padri ai figli interessa un'azienda italiana su cinque. Molto dipende anche dall'età media degli imprenditori: secondo una recente analisi della Cna di Bologna, che ha ricavato i dati attraverso la Camera di commercio, quella degli imprenditori bolognesi è giudicata elevata e superiore alla media: il 49% ha dai 50 ai 69 anni, il 10% si attesta oltre i 70 anni.

La Cna, infatti, è particolarmente attenta a questo fenomeno e da tempo offre assistenza e collaborazione agli imprenditori che imboccano il percorso del passaggio generazionale. Certamente, spiegano gli esperti, per un'impresa si tratta di un momento critico da non sottovalutare ma sul quale investire. Tutto ciò deve includere un processo ragionato e graduale, una pianificazione volta verso una trasformazione strutturale senza scossoni. Le piccole imprese che sono investite da questo fenomeno sono il 18,6% del totale, mentre si sale al 29,5% per le imprese con oltre 10 addetti e al 32,8% per quelle che superano i 50.

Sempre secondo l'analisi Cna per tre aziende su quattro il passaggio da una generazione all'altra ha consentito di mantenere invariato il ruolo della famiglia proprietaria e per un 20% di casi si è notato un rafforzamento. Menti giovani e fresche portano sempre uno sviluppo nel processo produttivo. Dunque, non bisogna avere paura del passaggio di padre in figlio, basta governare la dinamica con strumenti moderni e con un progetto strutturato. E con un pizzico di orgoglio genitoriale.

[email protected]

[email protected]