Potevo essere anch'io un baby bullo, più di quarant'anni fa. Ma in quei remotissimi tempi forse non esistevano nel vocabolario queste parole: baby bulli, baby gang. Poi, ma questo è un altro discorso, non so dirvi se noi ragazzini dell'epoca fossimo più bravi o cattivi di quelli di oggi. I o ricordo solo interminabili partite a pallone, in cortile o in mezzo alla strada, con i garage o i cancelli trasformati in porte da calcio (fenomeno morto e sepolto da una vita) e noi baldi giovincelli di 14-15-16 anni che vivevamo con l'incubo che la palla finisse nel terrazzo di un vicino di casa. Vicino cattivissimo: eravamo terrorizzati da lui. Se per un calcio di troppo la sfera finiva lì, fuggivamo via a gambe levate, sperando che non ci beccasse. Lui, più di una volta, ci tirò addosso un secchio d'acqua. Noi? Zittiebbasta. Anche a Bologna, l'altra notte, un signore esasperato dal casino di un gruppo di ragazzi che non lo facevano dormire, li ha sgridati, e non era il solo. Qualcuno ha tirato giù dalla finestra pure un secchio d'acqua, dopo mille inutili rimproveri. Ma stavolta, rispetto ai miei tempi di oltre 40 anni fa, i cattivissimi sono diventati i ragazzi, non il vicino di casa. Il pover'uomo è stato infatti preso a botte dal branco, dalla baby gang, cioè una decina di ragazzini indemoniati. Una sorta di spedizione punitiva. Erano tutti giovanissimi e non è una novità, purtroppo. Fenomeni simili (ragazzini che prendono a botte i grandi, spesso gli anziani) si verificano in continuazione. Anticipo l'obiezione: non si tira a nessuno un secchio d'acqua addosso. Ci può anche stare. Di sicuro non ci sta ovviamente la reazione, spropositata ma purtroppo specchio dei tempi. Il vero problema è quando questa obiezione viene posta da un genitore, che dà sempre la colpa a qualcun altro se suo figlio a mezzanotte fa un baccano infernale ed è un mezzo teppista. O, cambiando prospettiva, se prende un tre in matematica. O ancora se si chiude in casa perché mollato dalla morosa. Certi genitori ragionano così: la responsabilità è del vecchietto rompiballe che si lamenta per il baccano a notte fonda (che porti un po' di pazienza, ma che diamine!). Del prof cattivo che brutalizza il mio genio incompreso (che gli dia un otto, accidenti!). Di quella ragazzina senza cuore che ha illuso e tradito mio figlio (lui ovviamente è un santo). Ecco, se sono nate e proliferano le baby gang è anche un po' colpa (scegliete voi quanto) dell'atteggiamento di noi grandi.