Badanti, no al lavoro irregolare

Bologna, 26 luglio 2023 – Sono alla ricerca di una badante per i genitori di miei amici. Ne ho già contattate quattro e tutte sono disponibili a lavorare ma non in regola. Qualcosa non va nella nostra società. Tutti noi ci dobbiamo impegnare per togliere di mezzo il lavoro sommerso. Alcune di queste lavoratrici straniere si dicono disponibili solo in nero per non pagare le tasse, impegno che invece tocca tutti noi. Non mi sembra una cosa normale e tollerabile.

Silvana Mandrioli

Risponde Beppe Boni

Ecco il costo medio di una badante a Bologna: per 5/6 giorni a settimana e 8 ore al giorno le famiglie di Bologna spendono da 1114 a 1750 euro al mese. Questo è il modo corretto di offrire assistenza ai familiari e oramai è il sistema corrente. Ci saranno sicuramente casi singoli di lavoro in nero, ma oggi un contratto regolare è la scelta più diffusa, molto più frequente che in passato quando questo servizio era una giungla senza regole. Bologna, ma anche regioni intere come l'Emilia Romagna e le Marche, sotto questo profilo contano la maggioranza di casi in regola con la legge. Basta digitare il motore di ricerca Google per verificare che in città ci sono almeno sette, otto agenzie di collocamento che assicurano assistenza attraverso persone dotate di esperienza e professionalità. Personalmente conosco un commercialista che si è specializzato proprio su questo tipo di professione e segue dal punto di vista contabile e amministrativo centinaia di famiglie bolognesi. Mettere in piedi un rapporto regolare di lavoro è una garanzia per chi deve far assistere i propri familiari e per le stesse badanti che si possono ingaggiare ormai con diverse formule: a tempo pieno, a giornata, per una settimana. Dipende dalle esigenze. Inoltre il Comune di Bologna (e non è l'unico) attraverso uno specifico servizio fornisce informazioni, orientamento e supporto alle persone non autosufficienti, ai loro familiari e caregiver che devono attivare un servizio di assistenza familiare privata. In questo ambito l'amministrazione offre anche la possibilità di accedere a un servizio di assistenza familiare privata a prezzi convenzionati in base a specifici requisiti. Meglio fare un piccolo sacrificio economico in più, ma stare alla larga dal lavoro nero.

