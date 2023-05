Banda larga, la montagna non può aspettare

L'Emilia-Romagna è una regione piuttosto avanti nella corsa alla digitalizzazione. Eppure, non mancano le zone in cui connettersi a internet appare spesso un'impresa. Questo il tema affrontato dal convegno nell'Appennino Bolognese che si è svolto ieri: senatori, deputati, assessori ed eletti di vario livello si sono ritrovati per cercare di disegnare un futuro per la montagna, territorio spesso dimenticato e che rischia la desertificazione. Uno dei temi sollevati - oltre alle infrastrutture, all'ambiente e alle misure per attirare le giovani coppie - è proprio quello della banda larga. E qui - il grido è unanime - serve uno sprint: la montagna è stanca di aspettare