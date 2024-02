Bar in crisi, ma c'è la riscossa dei ristoranti

Bologna, 15 febbraio 2024 – I centri storici si stanno svuotando di attività commerciali in tutta Italia, in Emilia Romagna e anche a Bologna che pure risulta una delle città premiate dal benessere (come Modena) nella classifica di fine anno del Sole 24 ore. E allora cosa succede? Qui la qualità della vita è alta ma i negozi chiudono, o comunque il saldo con quelli che aprono è negativo. E' una domanda che si deve porre anche l'ente pubblico, il quale a tutela dei cittadini non deve pensare solo a imporre i 30 km all'ora nel 70% della circolazione urbana.

Rosalba Pastorelli

Risponde Beppe Boni

E' vero nei centri delle città sono più i negozi che chiudono rispetto a quelli che aprono. Anche a Bologna, come in genere in Emilia Romagna, non si vede all'orizzonte un piano strutturale concordato fra ente pubblico e categorie commerciali per cercare di frenare questa tendenza. Se nei centri si applicano sempre più paletti per la circolazione dei mezzi e gli esercizi commerciali calano difficilmente il cuore della città potrà rimanere vivo e vivace. Una riflessione bisognerà pur farla anziché applicare qua e là qualche pezza senza un tentativo strutturato che possa invertire, o almeno frenare, la tendenza negativa. La politica a volte pensa alle grandi strategie e poi si rivela incerta sui problemi che ha davanti al naso. Un' indagine di Confcommercio diffusa qualche giorno fa ha fotografato fedelmente la situazione. Nelle città italiane, Bologna compresa, si è registrato negli ultimi dieci anni un calo del numero di attività commerciali di circa il 20% con particolare riferimento ai centri storici. Sale invece il numero dei ristoranti, e questo conferma la vocazione enogastronomica delle nostre città, un volano che attira turisti. Tra un monumento e un sito d'arte i visitatori cercano anche di mangiar bene. E a Bologna hanno una scelta infinita. Qualche numero diffuso dall'Osservatorio di Confcommercio fornisce una fotografia dello status quo in Emilia Romagna. Le imprese relative al commercio al dettaglio dal 2012 al 2023 hanno registrato un saldo passivo di 3549 unità (da 17299 a 13750) evidenziando un calo superiore al 20%, calo a cui si sottraggono invece le farmacie (+106) e gli esercizi specializzati in apparecchiature informatiche (+80). I bar sono in crisi: - 290 da 1828 a 1538 nei centri storici e – 597 da 2596 a 1999 fuori dai centri, con una perdita di 887 esercizi. I ristoranti, come detto, sono alla riscossa: da 4195 a 4832, cioè +637 unità. Nei centri storici si registra una crescita superiore al 20%, da 1644 a 2022.

