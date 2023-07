Basket, Virtus e Fortitudo vanno di fretta

Bologna, 7 luglio 2023 - Il periodo più fecondo per Basket City, divisa sempre tra Virtus e Fortitudo, anche se la prima è in serie A e in Eurolega (e reduce da una finale scudetto) e la seconda è in A2.

Incassato l’ok dall’Eurolega per la prossima stagione, la Virtus ha cominciato a cambiare volto rispetto a un recente passato. Salutati Jaiteh (al Monaco), Weems (Tortona), Ojeleye (Valencia) e Mannion (Vitoria), ecco i rinnovi importanti, entrambi biennali, per Isaia Cordinier e Marco Belinelli. Il francese, con la sua fisicità, dà l’idea di un club che vuole cambiare, ma non smobilitare. Il secondo dà un segnale di continuità. E in attesa del rinnovo con Awudu Abass (ormai siamo ai dettagli) ecco gli innesti di Achille Polonara e Bruno Mascolo.

Il lungo azzurro era stato cercato in almeno due occasioni nella passata stagione, finalmente il corteggiamento è andato a buon fine.

Mascolo, che ha fatto soffrire spesso la Virtus in maglia Tortona, è il play di rottura per completare il pacchetto che comprende già Daniel Hackett e Alessandro Pajola.

In dirittura d’arrivo anche Ognjen Dobric e Devontae Cacok.

E la Fortitudo? La società è ancora nelle mani di Gianluca Muratori e del Consorzio Innova che detiene il 100 per cento del club. Ma non c’è dubbio che l’intesa con Stefano Tedeschi sia pressoché totale. Martedì le firme dal notaio. Poi via a tutto il resto, con Attilio Caja che ha già firmato un biennale. E Nicola Basciano che presto dovrebbe ricoprire il ruolo di general manager.