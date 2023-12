Bene lo stop all'inciviltà di botti e petardi

Bologna, 30 dicembre 2023 – Domani è l'ultimo giorno dell'anno e certamente come sempre avremo a che fare con la consuetudine di far esplodere botti e petardi ovunque, un'usanza barbara che andrebbe abolita. Dovrò organizzarmi perché so già che i miei cani, come quelli di molte altre persone, si spaventeranno a morte. Spero che l'amministrazione comunale emetta un divieto per arginare questo fenomeno. E spero anche che le forze dell'ordine facciano controlli a tappeto soprattutto per individuare anche i botti abusivi.

Raffaele Martini

Risponde Beppe Boni

L'incivile usanza dei botti di Capodanno andrebbe abolita. Facile a dirsi, difficile a farsi. Un argine però si può mettere. L'amministrazione comunale di Bologna, come molte altre in Emilia Romagna, Marche e non solo, ha emesso un'ordinanza in vigore fino al 7 gennaio che prevede il divieto di far scoppiare botti e fuochi d'artificio nelle aree pubbliche. Ottima mossa. Sarà rispettato? Mai del tutto, come sempre, ma intanto esiste e chi trasgredisce sa di rischiare multe e denunce. Intanto la polizia di Bologna in questi giorni che precedono il Capodanno ha effettuato diversi controlli nelle attività commerciali per verificare che non siano messi in vendita ordigni proibiti. Esiste una distinzione precisa fra fuochi d'artificio legali, che comunque vanno maneggiati con cura, e quelli illegali. I primi si distinguono perchè sono provvisti di etichettatura Ce, un codice a barre e istruzioni di utilizzo. Quelli artigianali non hanno nulla di tutto ciò. Vale comunque il fatto che anche i botti legali se usati con leggerezza e mancanza di attenzione possono causare danni alle persone. Infatti ogni anno, anche se sempre meno, si registrano in Italia decine di feriti. Gli animali sono un problema reale. L’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa) ha realizzato un video-decalogo per evitare morti, ferimenti e smarrimenti dei quattro zampe terrorizzati. Molto frequentemente cani e gatti, impauriti dalle esplosioni tendono a fuggire dai giardini e dai cortili perdendosi o finendo investiti dalle automobili. Animali più anziani o cardiopatici possono morire d’infarto. Quindi meglio adottare le precauzioni necessarie anche su questo fronte. Se si arrivasse ad abolire del tutto i botti di Capodanno credo che pochi cittadini protesterebbero e difficilmente nascerà un comitato in difesa delle esplosioni. Per la cronaca giusto ieri in Puglia è stata posta sotto sequestro una Santabarbara di centinaia di botti pericolosissimi. Il mercato è vasto e c'è chi, soprattutto al Sud, spende fino a 300 euro a pezzo. Gente da internare con Tso.

