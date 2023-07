Bici, la pista color rosso divide la città

Bologna, 1 luglio 2023 – Per la mobilità di Bologna l'estate 2023 è da ricordare. Dal 1 luglio Bologna diventa Città a 30 km orari e la corsia ciclabile di via Saragozza, che dalla Porta si dirige verso il Meloncello, è interamente colorata di rosso. Due novità che stanno facendo discutere i cittadini. La ciclabile colorata di rosso può essere una buona idea per la visibilità e quindi per agevolare i movimenti dei ciclisti. Tutto ciò che attiene alla sicurezza stradale è da apprezzare. E credo che la città approvi anche l'idea della ciclabile colorata.

Iole Zanardi

Risponde Beppe Boni

L'aver stabilito per decreto che in due terzi delle strade di Bologna vige l'obbligo dei 30 km orari ha trovato più dubbi che consensi. Il timore che da oggi si procederà al rallentatore senza grandi benefici è diffuso. Sulla pista ciclabile color rosso shocking (nulla a che fare con le tinte della politica, pare) di via Saragozza, che dalla Porta si dirige verso il Meloncello, la città si è effettivamente divisa. L'intenzione di rendere visibile il percorso dedicato alle due ruote è lodevole, ma un colore così forte sulla strada e rispetto allo scenario cromatico degli edifici è difficile da digerire. Consiglio: i ciclisti si dotino di occhiali da sole. Ed è anche una scelta contraddittoria da un certo punto di vista. Se un cittadino cambia colore ad una finestra non in linea col resto dell'edificio e dell'ambiente finisce nei guai. Qui il Comune ha armato di vernice e pennelli gli operai pittori senza nemmeno interpellare la Sovrintendenza che ha scoperto la novità a cose fatte. Se la legge e il buonsenso valgono per gli uni dovrebbero valere anche per gli altri. La Soprintendenza quantomeno per ora ha arricciato il naso e ha fatto sapere che valuterà la situazione. "A noi non è pervenuta nessuna richiesta di pareri e di autorizzazione", precisa la sovrintendente Francesca Tomba. In realtà in tema di segnalazioni stradali l'autorizzazione formale pare non sia necessaria. In ogni caso per il blitz delle pennellesse almeno si poteva scegliere un altro colore, altrettanto evidente ma più affine alla prospettiva urbana. Ovviamente i ciclisti generici e la Consulta comunale della bicicletta hanno applaudito soddisfatti auspicando che la colorazione sia estesa a tutte le piste ciclabili primarie. Ma i dubbi restano. Anche il web si è scatenato: si fronteggiano decine di post di cittadini da una parte indignati per il colore e dall'altra invece contenti per il blitz. I partiti di opposizione sono insorti compatti e annunciano barricate.

