Biomedicale in pericolo

Non va sottovalutato quanto sta succedendo alla ex Bellco di Mirandola, una delle più importanti aziende del distretto biomedicale del Modenese. L'impresa, in mano a una multinazionale americana (il nome ora è Mozarc - Bellco) ha deciso di ridimensionare il personale del sito italiano, di fatto tagliando 350 posti di lavoro. Un fulmine a ciel sereno per i 500 dipendenti di questa realtà che produce dispositivi per il trattamento delle patologie renali. Il piano prevede di lasciare qui solo la ricerca e lo sviluppo. Dopo la comunicazione è subito scattata la protesta: scioperi e presidi davanti ai cancelli dell'impresa, ma anche un grande corteo a Mirandola che ha raccolto oltre 2mila persone. 'Giù le mani dal biomedicale' era uno dei cartelli esposto dai manifestanti e il messaggio che hanno lanciato è tutto qui: se la Bellco smobilita si teme che ci sia un effetto a catena, con altre aziende del distretto biomedicale modenese spinte a trasferire altrove le produzioni. E' una vertenza che ha ricevuto l'attenzione della Regione e del ministero delle Imprese e del Made in Italy, dove si terranno tavoli di confronto, però bisogna aprire un ragionamento complessivo su tutta la situazione del biomedicale. Perché una multinazionale decide da un momento all'altro di disinvestire in questo territorio? Che cosa c'è dietro? Perché si pianifica di produrre altrove? Ecco, ora più che mai occorre una presa di posizione unita e un ragionamento con tutte le realtà del distretto, perché altrimenti si rischia sì di occuparsi di un pezzo, ma mentre tutto il resto frana. E' un altro colpo all'economia emiliano romagnola, occorre una mobilitazione corale perché un gioiello come il biomedicale non può essere perso per strada.