Bisogna solo ‘sopravvivere’ fino alla sosta

Siamo onesti: la sconfitta dell’Olimpico ci ha sorpreso il giusto. Oltre le curve di un’estate strana, con tanti big sull’arrivederci e grazie, con Italiano che tuona “qualcuno ha staccato la spina dopo la Coppa Italia”, un po’ ce la potevamo aspettare questa falsa partenza. Se poi ci metti dall’altra parte la Roma alla bergamasca di Gasperini, ecco, con tutte queste premesse, sarebbe servita un’altra sera dei miracoli. Non è arrivata. E la classifica fino a sabato vedrà il Bologna inchiodato allo zero, alimentando un clima di scetticismo e pessimismo che, da queste parti, torna spesso fuori come macchie di umidità sulle pareti. Tenetevi le sentenze in tasca, però. Se il saldo tecnico del mercato è negativo, se Ciro Immobile è un campione al tramonto, se la difesa si è indebolita troppo, tutto questo lo dirà il tempo: non di certo una storta partita di fine agosto. In una notte, peraltro, dove mancavano dall’inizio i due terzini titolari, con De Silvestri e Lykogiannis ‘costretti’ a giocare la partita meno indicata contro la spinta ossessiva di Angelino e Wesley. In una notte dove in campo c’era un solo Ferguson ed era quello degli altri, lo scatenato Evan. In una notte dove si è visto un quarto di Odgaard, una metà scarsa di Orsolini e qualche frazione di Cambiaghi. Con quello che doveva tenere su la baracca, Lucumi, che è crollato sotto il peso delle sue inquietudini.

Un anno fa, Italiano partì con tre pareggi e una sconfitta nelle prime quattro: non serve ricordare com’è finita poi la stagione. La svolta allora arrivò proprio con il Como, con un punto strappato rimontando uno 0-2 e l’epifania di Castro (un gol e un assist, quel pomeriggio). Sabato prossimo sarà Santi a guidare l’assalto a Fabregas, mentre là dietro ci sarà Vitik dall’inizio, e magari il bel Bernardeschi del finale all’Olimpico in dosi maggiori. Bisogna ‘sopravvivere’ fino alla sosta che regalerà a Italiano il migliore degli acquisti: il tempo. Per ritrovare uomini e condizione: ingredienti essenziali per una squadra che vive d’intensità.