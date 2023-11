Bolkestein e due mesi decisivi. Ma il vero rebus resta quello delle spiagge

Il tema dei balneari e delle concessioni è spina dorsale della questione turistica Emilia-Romagna e Marche. Ecco perché i due mesi che ci aspettano sono fondamentali per capire come il Governo risponderà all’Europa dopo l’ennesima richiesta sulla Bolkestein.

Il nodo è quello atavico: giusto mettere tutto a bando, rischiando di aprire a capitali stranieri e ignorando anni di investimenti da parte di famiglie e imprese?

O invece è una liberazione per il mercato fare sì che le spiagge cambino gestore e il settore sia veramente aperto a tutti e non ai soliti noti?

Il governatore dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini è intervenuto più volte, auspicando una premialità nelle gare per chi ha investito. Il sindaco di Pesaro Matteo Ricci, pensando a un indennizzo al precedente concessionario da parte del subentrante, denuncia la volontà della maggioranza di mettere a gara ulteriori spiagge, quelle libere, per dimostrare all’Europa di avere un numero sufficiente di concessioni utili a garantire la necessaria concorrenza. In due mesi, ultimatum dato dall’Europa, sarà impossibile farlo. Ma l’Italia sa di non poter più traccheggiare.

La Bolkestein è inapplicata da vent’anni, le letteracce da Bruxelles non si contano. Scontiamo anni di attendismo e immobilismo. Ergo? Solo la nuova contrattazione e la certezza del diritto invocate dal presidente Giorgia Meloni sono un orizzonte accettabile. Ma serve altresì un sistema che, pur aprendo ai bandi, tenga conto degli investimenti di chi ha messo una o molte più vite nel settore.