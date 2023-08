Bologna ai 30, cosa succede in Europa

Bologna, 18 agosto 2023 – Invece che ostinarsi sulla città 30 a scopo politico, per dire che Bologna è la prima città metropolitana in Italia, sarebbe meglio che il Comune aggiustasse le strade: via Massarenti, via Irnerio, via Mazzini con la buca appena asfaltata ora già rotta dopo una settimana. Per non parlare delle ciclabili: in certi punti interrotte improvvisamente, pedoni che devono volare. E vogliamo parlare del ponte di legno del Parco dei Cedri da anni in rifacimento? Bisogna rispondere alle esigenze dei poveri mortali.

Giulio Pampena

Risponde Beppe Boni

E’ difficile dare torto a chi, irritato come molti altri bolognesi per la città con il 70% delle strade ai 30 all'ora, segnala però che la sicurezza si misura anche da altri fattori. Le buche e gli avvallamenti nelle strade e i marciapiedi privi di manutenzione sono aspetti da non tralasciare se parliamo di mobilità. Il provvedimento trasversale deciso dal Comune (tutti ai 30 all'ora da luglio nella maggior parte della città) a tanti appare come una scorciatoia ideologica che pure parte da un presupposto giusto e corretto e cioè diminuire gli incidenti stradali. Il sindaco Matteo Lepore nell'intervista di Ferragosto su queste pagine ha dichiarato che "i dubbi sono legittimi" e che l'obiettivo è arrivare a "zero morti". Bene. Speriamo che abbia ragione. Resta il fatto che come accade in altre città europee forse sarebbe stato più opportuno e di buonsenso limitare questa scelta alle zone più sensibili e pericolose e solo dopo, eventualmente, dare un giro di vite più rigido. Cosa succede nelle altre città europee? A Londra le aree ai 30 km orari coprono circa l'11% del totale, a Parigi il 37% con l'introduzione di altri accorgimenti di sicurezza: dossi artificiali, chicane, segnali di precedenza intensificati per pedoni e ciclisti, più strisce pedonali. Più o meno così anche ad Amburgo, Valencia, Barcellona, Berlino. Il tempo fornirà la propria sentenza anche per Bologna. Per ora il provvedimento è entrato in vigore ma le multe scatteranno solo dall'anno prossimo. E' il cambiamento lento concepito dall'amministrazione comunale. Adesso ad essere sinceri pochi rispettano i limiti, ma c'è sempre tempo per adeguarsi.

