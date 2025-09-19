Bologna al centro dello sport

Due giorni, tra oggi e domani, che rimettono Bologna, nel suo complesso, al centro dello sport. Comincia il Bologna, al Dall’Ara, contro il Genoa. Ci sono le tossine di questo inizio di stagione – tre partite e due sconfitte – e c’è pure l’ultimo confronto di maggio, subito dopo la conquista della Coppa Italia. Al Bologna servono i punti. I punti portano sorrisi e tranquillità. Una vittoria sarebbe il viatico migliore per cominciare a correre in Europa, da giovedì. Non sarà più la Champions con la sua musichetta tipica. Ma anche l’Europa League ha un suo fascino e, forse, in questo momento, è la vera dimensione del Bologna. Che può fare il suo cammino in Europa. Ma Real e Barcellona, Manchester City e Bayern e lo stesso Psg sono di un altro pianeta. Lo sa bene anche l’Atalanta…

Non solo calcio, però, perché domenica inizia il campionato di A2. La Fortitudo ha scelto il Circolo Bononia per presentare le nuove divise e confermare la sponsorizzazione di Flats Service. Domenica a Roseto, per cominciare con il piede giusto. La Fortitudo nel 2026 festeggerà i 60 anni dal primo campionato di serie A. Ritornarci, sarebbe l’effetto speciale migliore (derby compreso).

E a proposito di derby, spazio anche alla Virtus. Che giocherà due gare in due giorni a Tortona. Prima con Cantù a porte chiuse. Poi domenica, con diretta Sky, con i padroni di casa. Che i padroni di casa abbiano scelto la Virtus per inaugurare il nuovo impianto non è un caso. La Virtus piace. Al punto che anche Sky presta le sue telecamere per un’amichevole. Buone notizie, insomma. In attesa di avere quella forse più gettonata dal mondo dei canestri e non solo. Che riguarda Achille Polonara, che aspetta il trapianto. Bastano due parole: “Forza Achille”. Il resto, non conta.