Il Bologna calcio tra audacia e prudenza

Bologna, 14 maggio 2024 – Obiettivo raggiunto! Il patron rossoblù, Joey Saputo, ha mantenuto la promessa. Quando nel lontano 2015 l'italo-canadese divenne l'azionista di maggioranza del Bologna calcio, azzardò la spericolata previsione "In dieci anni raggiungeremo l'Europa". Una frase che non fu buttata lì tanto per dire. Detto e fatto e con puntualità svizzera, la realizzazione del sogno oggi è diventata realtà. E ora tutta Bologna compatta ed entusiasta , in delirio collettivo, gli è riconoscente per questa impresa e lo ama.

Tiziano Dalla Riva

Risponde Beppe Boni

Sì è vero, tutta la città di Bologna compresi coloro che non distinguono il calcio dal golf, è immersa in un delirio collettivo di entusiasmo per l'entrata del team rossoblù nel salotto buono della Champions League. A volte le congiunzioni astrali aiutano, poiché questo obiettivo arriva a trent'anni esatti dalla conquista dell'ultimo scudetto proprio con l'Inter che lo ha vinto quest'anno con largo anticipo. Dunque, il presidente Joey Saputo ha dalla sua meravigliose coincidenze che aumentano il tasso di soddisfazione. D'altra parte in questi momenti di entusiasmo trasversale valgono i motti come Audentes fortuna iuvat e Memento audere sempre, ovvero La fortuna aiuta gli audaci e Ricorda di osare sempre. Il presidentone italo canadese dai modi soft ha applicato entrambi i concetti con la variante di non avere fretta. Un passo alla volta senza mollare anche quando parte della tifoseria premeva perché mettesse mano al portafoglio e migliorasse la squadra con qualche nome eccellente. Il presidente silenzioso è andato avanti a modo suo tenendo sempre un occhio al bilancio della società , cosa che nel calcio succede di rado, e al capitale umano da formare. Niente spese pazze, ma investimenti prudenti e azzeccati. Eh già, infatti siamo arrivati fin qua.

