Bologna, corri per l’Europa

Riprendere a correre, approfittando delle difficoltà del Sassuolo, per ricominciare a costruire quel virtuoso cammino europeo che, alla vigilia di Natale, aveva trascinato il Bologna a un quarto posto che significava Champions. Era il 23 dicembre quando il Bologna piegava, negli ultimi minuti di gioco, l’Atalanta 1-0. Le rivali hanno cominciato a correre e il Bologna ha finito per perdere terreno, sconfitto a Udine e costretto al pari interno con il Genoa. Ci sarebbe stato poi anche il ko di Cagliari, prima del pari di San Siro con il Milan. Il Dall’Ara fin qui, con la sola eccezione dell’esordio con il Milan, è stato una fortezza inespugnabile. Ma serve un segnale forte. Servirà anche dalla squadra perché Thiago Motta, squalificato, non sarà nemmeno in panchina. E i rossoblù saranno senza il loro guru. Così toccherà a Zirkzee, caricarsi sulle spalle i compagni. Bologna vuole correre e il Dall’Ara, anche se difficilmente si supereranno le 20mila presenze (quasi un minimo storico, in questa stagione), vuole spingere i suoi beniamini sempre più in alto.