Da Niccolini a Saputo: è il Bologna dei sorrisi

Bucarest (Romania), 23 ottobre 2025 – Le cartoline da Bucarest raccontano più di mille parole: la forza del Bologna è nei suoi sorrisi. Il sorriso ritrovato di Odgaard dopo mesi difficili. Il sorriso quasi inedito di Dallinga che, con quell’aria sempre un po’ crucciata, pensavamo non sapesse nemmeno sorridere, e invece guardatelo ora com’è contento. Il sorriso di Orsolini che non si spegne mai, anche in notti in cui sperpera palloni e sbatte contro i pali. Il sorriso di Niccolini che è poi è lo stesso sorriso di Italiano, perché il peso grosso di una partita così decisiva se lo sono caricato un pezzo a testa, quei due: Daniel all’Arena Nationala e Vincenzo nella sua stanza dell’ospedale Sant’Orsola. Funziona così nelle grandi famiglie.

E poi c’è il sorriso straripante di Joey Saputo che, così felicemente senza filtri, forse non s’era mostrato nemmeno nella notte dell’Olimpico di Roma, con la Coppa Italia tra le mani. Lui in curva a saltare e poi in spogliatoio a fare i massaggi a Orso: ma vi rendete conto?

Questi sorrisi raccontano di un Bologna dove il gruppo, l’essere una famiglia, il “we are one”, contano più di ogni altra cosa. L’entusiasmo è l’ingrediente segreto dei rossoblù, una felicità cavalcata a Bucarest dalla sua gente, così come era successo in quella magica alchimia del 14 maggio.

Tante squadre esprimono un bel calcio, ma poche lo fanno con la passione del Bologna. E nella notte di Bucarest, così come in tante notti della recente storia, questo ha fatto la differenza, perché si è tradotto prima in un calcio spumeggiante, autoalimentato dalla gioia di giocate che riescono, e poi si è espresso nella capacità di soffrire tutti insieme, quando l’Fcsb ha tentato l’assalto finale. E così è arrivata anche la prima vittoria in Europa League, che mancava da 23 o 26 anni, a seconda del riferimento storico all’Intertoto o alla Coppa Uefa.

La forza di questo gruppo, però, è anche nel saper quando sorridere e quando no. E la partita di domani a Firenze impone l’allerta massima. Troppo maturo, questo Bologna, per non sapere che al fischio d’inizio del Franchi tutto si azzererà e attorno ai rossoblù verrà scatenato l’inferno ambientale (quello mediatico, con i veleni arbitrali post rigore subito a San Siro, è già stato apparecchiato da qualche giorno, per essere precisi). E’ il gioco dei ruoli e giustamente la Fiorentina cerca qualunque modo per tamponare una drammatica emorragia di classifica. Il Bologna lo sa ed è pronto, che abbia il suo allenatore a bordocampo o meno. Certo, avere o non avere Italiano al Franchi fa una bella differenza. Ma questo Bologna, come Roma, non è stato costruito in un giorno. E non c’è pomeriggio che possa distruggerlo.