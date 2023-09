Bologna, dopo le polemiche la parola al campo. Il mercato si chiude con tanti cambiamenti in casa rossoblù

Finalmente si torna in campo. Dopo la chiusura del mercato – alla fine non è arrivata un’alternativa a Zirkzee e il Bologna si è tenuto stretto Van Hooijdonk – e dopo le parole del designatore arbitrale Rocchi. Che da un lato, dopo aver diffuso l’audio del colloquio tra Di Bello e Forneau (legato al contatto tra Iling e il rossoblù Ndoye nella gara di domenica scorsa con la Juventus), dà ragione al Bologna, dall’altro, però, non sospende il fischietto che non ha ravvisato gli estremi di un penalty, per altro, definito solare. E difendendo la categoria chiede maggior rispetto. Quel rispetto, che è stato chiesto anche dall’ad Fenucci dopo il rigore negato. Rigore solare, anche per dinamica: sarebbe stato sufficiente un controllo più accurato, per rendersi conto dell’errore. E la parola torna finalmente al campo, con il confronto tra Bologna e Cagliari, che è anche la sfida tra Thiago Motta e Claudio Ranieri. I due si sono incrociati, il primo come giocatore, il secondo come allenatore, ai tempi dell’Inter. E un anno fa, di questi tempi, si incrociarono loro malgrado. Erano i candidati forti per la panchina del Bologna, sulla quale non sedeva più Sinisa Mihajlovic, fresco di esonero. Da un lato l’innovativo Thiago, dall’altro il tranquillo ed esperto Ranieri. Alla fine l’affare lo fecero in due: il Bologna scegliendo Thiago (nono posto e 54 punti), il Cagliari puntando su Ranieri, capace di riportare i sardi in serie A. Oggi saranno avversari. Uno spettacolo nello spettacolo. Con l’ennesimo bel colpo d’occhio del Dall’Ara, dopo il tutto esaurito del debutto con il Milan.