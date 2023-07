Bologna e la magia di Basket city

Bologna, 28 luglio 2023 – Questa è una dichiarazione d'amore, forse non più corrisposta, per il basket bolognese. Credo sia davvero finita l'epoca d'oro della pallacanestro sotto le due torri. La Virtus, bandiera di Bologna in Italia, non riesce più a spezzare l'egemonia di Milano, il vero squadrone del campionato. La Fortitudo sta per entrare in una nuova era societaria che speriamo porti serenità alle turbolenze recenti. E comunque l'Aquila galleggia in A2 e chissà quanto tornerà in A1. Mi sa che l'età dell'oro e dei derby infuocati è finita.

Iacopo Bassini

Risponde Beppe Boni

La stagione dell'oro di Basket city non è finita perché Bologna, al di là delle classifiche e dei campionati delle rispettive squadre, ha la pallacanestro nell'anima e nel cuore. Basket city era e Basket city rimane. Se la Virtus non vince il campionato e la Fortitudo soffre fra classifica di A2 e passaggi societari, il sentimento dei bolognesi non cambia. Hanno la pallacanestro nel sangue. Virtus e Fortitudo fanno beneficenza alle società che le ospitano in trasferta perché con i loro supporter riempiono sempre gli spalti degli avversari. Nelle ultime stagioni le V nere hanno comunque combattuto per vincere il campionato. La Fortitudo in A2, pur con prestazioni altalenanti, ha fatto battere il cuore ai propri tifosi, a volte critici, a volte fuori di testa per l'irritazione, ma sempre fedeli all'Aquila. Ecco cos'è il basket a Bologna: un misto di fede, passione, senso di identità che i tifosi delle due squadre portano in giro per l'Italia come una bandiera che non si ammaina mai. Alzi la mano chi trova un'altra città dove l'energia dei supporter per la palla nel cesto è altrettanto forte. Bologna numero uno, non ci sono rivali. Un altro esempio? Prendete il torneo Giardini Margherita ‘Walter Bussolari’, un classico dell'estate bolognese. Fa sempre il pieno di pubblico, come alla prima della Scala e non è certo la finale di Eurolega. Se incontri un bolognese all'estero dopo una stretta di mano ti chiede: sei della Fortitudo o della Virtus? Bologna una e doppia, ama unita la pallacanestro ed è divisa dal tifo. Nessuno però ha mai saputo per chi tiene la Madonnina di San Luca. Per discrezione a lei non lo si può chiedere. L'estate finirà e partiranno i campionati, la Virtus in A1 e la Fortitudo in A2, le rispettive tifoserie riprenderanno il gioco infinito degli sfottò reciproci anche se le due squadre militano in campionati diversi. È il bello della diretta. E speriamo, prima o poi, di rivedere il derby: il più grande spettacolo dopo il Big Bang, altro che il luna park, altro che il cinema, altro che internet, altro che l'opera, altro che il Vaticano, altro che Superman, altro che chiacchiere. Jovanotti dixit. Così si tifa solo in paradiso.

[email protected] [email protected]