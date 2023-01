Bologna e la maledizione delle grandi opere

Venti anni fa sembrava fatta per il metro, poi il nulla. Anzi, dal metro si è passati al Civis e dal Civis ai filobus Emilio. Una decina di anni fa, invece, tutto pareva pronto per il Passante Nord: qualcuno di voi l'ha mai visto? Ora, in attesa che partano i cantieri dell'erede del suddetto Passante Nord (ormai ridotto nella nomenclatura ufficiale a semplice Passante, perché alla fine si tratterà solo dell'allargamento di A14 e tangenziale nella sede già esistente), la stessa maledizione delle grandi opere sembra aver contagiato anche il tram. Gli extra costi per la rete tranviaria, quantificati dal Comune in almeno 50 milioni, sono per il momento senza copertura, anche se da Palazzo d'Accursio assicurano che i soldi ci sono e saranno trovati in tempi brevi: l'impennata dei prezzi, dovuta al rincaro dei materiali, rischia seriamente di compromettere l'avvio dei cantieri della prima linea finanziata, la Rossa, e, a cascata, la realizzazione dell'intero progetto, se si avvererà lo scenario peggiore. Passano i governi e le amministrazioni, ma da decenni Bologna sembra vittima di un sortilegio, quando si parla di grandi opere: tanti progetti, decine di idee, poche realizzazioni. E intanto la mobilità cittadina, ma ormai sarebbe meglio dire metropolitana, continua a soffrire.