Bologna e Virtus, una notte... da campioni

Il sogno. Anzi, tutto sommato un doppio sogno, perché Bologna sarà in campo due volte. Nel calcio, con i rossoblù di Thiago Motta e nel basket, con la Virtus di Luca Banchi. Ma partiamo con ordine, almeno dal punto di vista temporale. Alle 18, al Maradona, la sfida tra il Napoli e il Bologna. Vecchie ruggini tra i due club, dai tempi in cui Aurelio De Laurentiis, il proprietario degli azzurri, definì minuzzaglia la società di Joey Saputo. Il tempo è galantuomo, le parti si sono invertite e il Bologna ha una storia che non si può dimenticare. Oltre alla storia, però, c’è il presente: quattro punti di vantaggio su Atalanta (che deve recuperare un match) e Roma sono un bel bottino a tre giornate dalla fine. Se il Bologna dovesse vincere, allora domenica si sistemerebbe davanti alla tivù e a fare il tifo per l’Atalanta. Perché una vittoria a Napoli e uno stop della Roma vorrebbe dire provare una vertigine chiamata Champions. Ma è inutile guardare troppo avanti. Meglio seguire Thiago che, fin qui, è stato un condottiero esemplare. E la Virtus? Gioca alle 20,45 alla Segafredo Arena, prima gara dei quarti di finale. Anche qui la squadra non deve che seguire la propria guida. Banchi fin qui ha messo in bacheca la Supercoppa, ha toppato in Coppa Italia ma, in Eurolega, per mesi, ha dato spettacolo pur non avendo la squadra più forte. Ecco, proprio per questo la Virtus deve ricordare le lezioni di Banchi. Le squadre non si valutano a peso, ma per quello che possono dare. Meglio diffidare, dunque, di Tortona e dell’ex Kyle Weems. Ma la VIrtus, però, almeno un vantaggio ce l’ha. Da quando l’Eurolega si è interrotta, con il play-in di Vitoria, la squadra ha potuto ricominciare ad allenarsi con continuità. E i primi risultati, sette giorni fa contro Trento, si sono visti. Ma Banchi sa che la squadra è solo all’inizio. E che per inseguire un sogno chiamato tricolore servono altre prove di spessore.