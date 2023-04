Bologna Fc: è tempo di far muovere il cuore

Il Bologna deve restare con la testa e i piedi dentro questo campionato. La sconfitta di Verona rischia di pregiudicare la corsa all'Europa: quanto, ce lo dirà questa giornata che si srotola fino a lunedì quando l'Atalanta ospiterà la Roma e vincendo finirebbe a otto punti dai rossoblù. Ma non è il tempo di perdersi in calcoli: è il momento di far muovere il cuore, di sfruttare quel fuoco di passione divampato come da queste parti non succedeva da anni, da decenni. Se lo merita il popolo rossoblù, degnamente rappresentato dalla meravigliosa delegazione del Bentegodi: in quattromila a inseguire quel sogno chiamato Europa. E pazienza se il tanto amato ex Verdi con una doppietta ha quasi abbattuto quel sogno. In fondo, non cambia nulla: Dominguez e compagni hanno ancora sette partite per ricambiare l'amore incondizionato di questa tifoseria. Sette partite per conservare tutta la bellezza di una stagione inaspettatamente speciale.

Thiago e i suoi ragazzi hanno accumulato un credito grande, che una partita brutta e infelice non può bruciare.

C'è ancora spazio per scrivere un finale indimenticabile. A proposito, domenica prossima al Dall'Ara arriva la Juventus: quale occasione migliore?